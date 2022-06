Maker eerste muis William English overlijdt op 91-jarige leeftijd

De maker van de eerste muis voor besturing van computers, de Amerikaan William English, is op 91-jarige leeftijd overleden. English bouwde de eerste muis nadat zijn collega Douglas Engelbart het concept had bedacht.

Die eerste muis maakte gebruik van twee potentiometers die de beweging van het apparaat in de gaten hielden, waarna software een cursor op het scherm toverde en die beweging op de computer liet zien, schrijft The New York Times. Het is de manier waarop muizen nog decennialang daarna hebben gewerkt.

English noemde het apparaat een muis, omdat de cursor op het scherm de naam CAT had. "Soms bied ik daar excuses aan voor die naam. We zijn met die naam begonnen en hebben het simpelweg nooit veranderd", aldus English' collega Engelbart tijdens de 'Mother of all demos' in december 1968.

In die demonstratie lieten Engelbart en English naast de muis ook andere computerconcepten zien die nog steeds bekend zijn, zoals videobellen, online teksteditors en hyperlinks. English werkte toen voor het Stanford Research Institute, maar ging drie jaar later naar Xerox Parc, het onderzoeksinstituut waar de 'eerste pc' Alto tot ontwikkeling kwam in de vroege jaren zeventig. De Amerikaan overleed vorige week op 91-jarige leeftijd aan ademhalingsproblemen.

Mother of all Demos in 1968. De presentator is Engelbart, maar English deed de regie en regelde de verbinding op afstand met Menlo Park, waar een ander deel van de demonstratie plaatsvond