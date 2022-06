Tweakers Podcast #123 - Nieuwe marsrovers, Garmin-downtime en Intel-problemen

Op de dag dat deze podcast online komt, vertrekt een nieuwe Marsrover naar de rode planeet. Als hij daar begin volgend jaar veilig landt, gaat hij, net als zijn voorganger, op zoek naar tekenen van leven. In deze aflevering bespreken we welke nieuwe tech daarbij gebruikt wordt.

Want deze Perseverance-rover mag er dan hetzelfde uitzien als zijn voorganger Curiosity, hij bevat een aantal interessante technische vernieuwingen. Collega Julian verdiepte zich hierin en praat de rest van de podcastgasten bij.

Verder hebben we het over de ransomwareaanval op Garmin, die ervoor zorgde dat veel producten van het bedrijf niet goed meer werkte. Wat bleek: zelfs voor relatief eenvoudige functies die prima op een telefoon kunnen draaien, was toch een verbinding met Garmins cloudservers nodig. Inmiddels zijn Garmins diensten weer online en het is nu de vraag of ze veranderingen gaan doorvoeren om de impact bij een volgend incident te minimaliseren.

Arnoud vertelt verder over hoe hij zijn vakantie op video vastlegde met zijn telefoon op een pas aangeschafte gimbal en daarbij een ode aan Bassie en Adriaan bracht. Joris neemt ons mee naar het jaar 2050 waarin we hopelijk kunnen genieten van de energieopbrengsten van kernfusie en Julian snijdt de problemen van Intel aan. Na de 10nm-node lijkt nu ook de 7nm-node een hoofdpijndossier voor de chipgigant te worden en dat heeft nogal gevolgen voor de industrie.

00:00 Opening

01:33 Arnoud maakte een ode aan Bassie en Adriaan

07:24 Kernfusie komt eraan, maar het duurt nog even

13:27 Intel heeft wéér chipproblemen

25:59 De Garmin-hack laat het risico van de cloud zien

33:31 Wat is er allemaal nieuw aan de Perserverance-Marsrover?

56:04 Sneakpeek

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

Elke aflevering wordt hier op de site geplaatst als een .Geek en het overzicht van alle afleveringen vind je hier. Luister je liever zonder je pc of laptop, dan heb je de keuze uit een heleboel Podcast-apps voor je telefoon of tablet. Voor iOS is er natuurlijk Apple Podcasts, maar ook OverCast, iCatcher, PodCruncher en CastBox zijn populair. Op Android zijn AntennaPod, Podcast Addict en PocketCasts populaire apps. Voor Windows Phone kun je terecht bij de ingebouwde Podcasts-app of bij GroverPro. Voor al die apps geldt dat je ons kunt vinden door binnen de app te zoeken op 'Tweakers Podcast' en je te abonneren. Datzelfde geldt voor Spotify. De rss-feed om de Tweakers Podcast handmatig toe te voegen aan een podcast-app vind je hier. Tot slot kun je de afleveringen terugvinden op YouTube.