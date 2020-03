Teardown toont grote camerasensor en periscopische telelens Galaxy S20 Ultra

IFixit heeft de Samsung Galaxy S20 Ultra aan een teardown onderworpen. De site geeft een uitgebreide blik op de ingewanden van Samsungs nieuwe topmodel en heeft daarbij veel aandacht voor de camera's.

De camera's van de Galaxy S20 Ultra zijn in meerdere opzichten opvallend. Zo gebruikt Samsung voor de primaire camera een 1/1,3"-sensor met een oppervlak dat bijna drie keer zo groot is als dat van camerasensoren in andere high-endsmartphones. In onze cameratest van de S20 Ultra schreven we daar uitgebreid over, maar iFixit demonstreert dat nog eens door de S20 Ultra-sensor naast die van een iPhone 11 Pro Max te leggen.

Camerasensor Galaxy S20 Ultra vs iPhone 11 Pro Max - Foto: iFixit

Ook geeft de teardown van iFixit inzicht in de periscopische telelens die Samsung gebruikt. De Zuid-Koreaanse fabrikant had zelf de exacte constructie nog niet getoond. Volgens de repareersite gebruikt Samsung een prisma met optische beeldstabilisatie. Het prisma weerkaatst het gestabiliseerde beeld onder een hoek van 90 graden in de 4x-telelens die plat in de behuizing ligt. In een video toont iFixit dat de telelens in de behuizing kan bewegen. Die bewegingsvrijheid is nodig om te kunnen scherpstellen.

Periscopische telelens Galaxy S20 Ultra - Foto: iFixit

Wat het uitvoeren van reparaties betreft is de S20 Ultra volgens iFixit niet anders dan andere recente Samsung-smartphones. Met name het loshalen van het verlijmde scherm en de verlijmde accu zijn lastige klusjes. Een pluspunt is volgens de site het gebruik van één type schroefjes, zodat je maar één schroevendraaier nodig hebt.