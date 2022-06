Organisatie claimt jailbreak voor gebruik Oculus Quest 2 zonder Facebook-account

Een organisatie die zich zegt in te zetten voor Right to Repair-wetgeving voor AR- en VR-headsets claimt dat onderzoekers een jailbreak hebben voor de Oculus Quest 2. Die maakt inloggen op een Facebook-account overbodig. Het inloggen is verplicht op de Quest 2.

De organisatie, XR Safety Initiative, zegt op het eigen blog dat het de jailbreak voor de Oculus Quest 2 heeft geverifieerd en roept andere onderzoekers die ook een jailbreak hebben op om zich te melden. Het is uit de aankondiging niet op te maken of de organisatie, die zich normaal richt op het dichten van beveiligingslekken, de jailbreak wil publiceren.

Het was al eerder duidelijk dat ontwikkelaars werkten aan een manier om de Quest 2 te gebruiken zonder Facebook-account. Volgens XRSI zijn ontwikkelaars bang om dat te doen, omdat het verkennen van de software van de Quest 2 voor ontwikkelaars ertoe zou kunnen leiden dat Facebook hun accounts blokkeert.

Tweakers duidde de verplichting om een Facebook-account te hebben aan als een van de grootste nadelen van de Oculus Quest 2. Die verplichting heeft bovendien bij sommige gebruikers al tot problemen geleid, vanwege een afgesloten account of een wekenlang proces om een account aan te maken. De Quest 2 kwam deze maand uit.