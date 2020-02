Ring laat gebruikers verzoeken om beelden te delen met politie uitschakelen

Amazon-dochterbedrijf Ring is bezig met het updaten van zijn apps voor het toevoegen van een functie waarmee gebruikers ervoor kunnen kiezen om geen verzoeken van lokale politiekorpsen te krijgen voor het delen van beelden.

De update is inmiddels beschikbaar in de iOS-versie van de app maar de versie voor Android lijkt er nog niet te zijn. In de update zit een Control Center voor instellingen op het gebied van privacy en beveiliging. Daarin is de optie voor 'Videoverzoeken' te vinden. Die optie staat standaard aan, maar gebruikers kunnen hem uitschakelen.

Ring heeft in de VS samenwerkingen met honderden politiekorpsen die via de Neighbors-app van Ring kunnen zien waar ongeveer gebruikers Ring-camera's hebben. Die korpsen kunnen via die app ook beelden opvragen. Gebruikers kunnen na de update ook zien of er korpsen in de buurt de Neighbors-app gebruiken. Dat is voor zover bekend niet in de Benelux.

Het dochterbedrijf van Amazon kreeg sinds vorig jaar veel kritiek op de functie voor het opvragen van beelden. Zo mogen Amerikaanse korpsen die beelden eeuwig bewaren en onbeperkt delen. In Nederland hebben proeven met digitale deurbellen ook stof doen opwaaien. Naar aanleiding van een publicatie van Tweakers kwamen er Kamervragen over de privacyzorgen rond het gebruik van videodeurbellen in de strijd tegen het terugdringen van criminaliteit.