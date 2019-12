Wachtwoorden van duizenden gebruikers van slimme deurbel Ring verschijnen online

E-mailadressen en wachtwoorden van duizenden gebruikers van de slimme Ring-deurbel zijn uitgelekt. Daarmee is het mogelijk om mee te kijken met wie er voor de voordeur van een gebruikers staat. Ring zegt dat dat gebeurde door credential stuffing.

Het nieuws kwam naar buiten in twee verschillende berichten. Donderdag berichtte Buzzfeed dat er gegevens van 3672 klanten op straat liggen. De site kwam in contact met een beveiligingsonderzoeker die de informatie online vond. Later kwam ook Techcrunch met nieuws over een lek waarbij 1562 wachtwoorden waren gevonden op een anonieme Pastebin-site op het dark web. Het is onduidelijk of het gaat om hetzelfde datalek, maar beveiligingsonderzoekers met wie Techcrunch sprak, zeggen dat dat waarschijnlijk het geval is. Naast de wachtwoorden en gebruikersnamen zijn ook tijdzones te vinden, en de namen die gebruikers aan de camera's geven. Dat zijn over het algemeen namen van locaties waar de bel hangt, zoals 'voordeur' of 'oprit'.

In een reactie aan Buzzfeed schrijft Ring dat het geen last heeft gehad van een datalek. De data zouden bij elkaar verzameld zijn uit databases van andere gehackte websites, al zegt Ring niet precies om welke databases het daarbij zou gaan. Met de data kan een aanvaller live meekijken met de camera's die in de bellen zitten. Ring raadt gebruikers aan hun wachtwoord te wijzigen en tweestapsverificatie in te stellen.

Ring ligt de laatste tijd regelmatig onder vuur. Onlangs schreef Motherboard dat hackers live meekeken met camera's en daar zelfs een podcast over maakten, maar het bedrijf werkt ook samen met Amerikaanse politiediensten die opnames van de bel onbeperkt mogen bewaren. De politie kon daar tot kort geleden ook gebruikmaken van een controversiële heatmap om te zien waar de camera's hingen. Ook in Nederland wordt de bel gebruikt; verschillende Nederlandse gemeenten delen gratis Ring-deurbellen uit aan burgers om de veiligheid op straat te vergroten.