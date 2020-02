Ring zet verplichte tweetrapsauthenticatie aan bij alle accounts

Gebruikers van Ring-apparatuur moeten voortaan verplicht inloggen met tweetrapsauthenticatie op de bijbehorende accounts. De optie was al beschikbaar, maar stond standaard niet aan.

Ring zegt tweetrapsauthenticatie te verplichten om zo het ongewenst meekijken door derden naar camerabeelden te bemoeilijken. Kwaadwillenden kunnen door de beslissing niet meer inloggen met alleen de gebruikersnaam en het wachtwoord. Gebruikers waarvan die gegevens in verkeerde handen zijn, krijgen door het verplichten van tweetrapsauthenticatie bovendien te zien wanneer iemand op een nieuw apparaat probeert in te loggen op het account. Ring ondersteunt geen authenticatie-apps of hardwaresleutels. De tweetrapsauthenticatie werkt met een code die via e-mail of sms wordt verstuurd.

Verder past Ring zijn Control Center-software aan. Daarin komt een optie waarin gebruikers kunnen aangeven dat ze geen data willen delen met derde partijen voor het weergeven van gepersonaliseerde advertenties. Ook stopt Ring tijdelijk met het delen van data met analyticsdiensten. Daarvoor moet een opt-out-knop komen.

Ring is een bedrijf van Amazon en met name bekend van zijn slimme deurbel met ingebouwde camera. Het bedrijf is de afgelopen maanden veel in opspraak geweest. In december verschenen wachtwoorden van duizenden gebruikers online. Omdat tweetrapsauthenticatie niet verplicht was, kon er zo bij veel camera's meegekeken worden. Ook bleken medewerkers in de afgelopen jaren misbruik te hebben gemaakt van hun toegang tot camerabeelden.