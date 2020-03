Amazon-dochterbedrijf Ring kondigt nieuwe videodeurbellen aan

Amazon-dochterbedrijf Ring heeft twee nieuwe videodeurbellen aangekondigd. De Video Doorbell 3 gaat volgende maand in de verkoop, de 3 Plus volgt later. De deurbellen hebben onder meer ondersteuning voor wifi op 5GHz.

Daarnaast hebben beide videodeurbellen de mogelijkheid om een zone in te stellen van maximaal 4,5 meter bij de deurbel vandaan, waarna gebruikers alleen een melding krijgen als de software binnen die zone beweging heeft gedetecteerd.

De Video Doorbell 3 Plus heeft daarnaast een Pre-Roll-functie om de vier seconden te laten zien voordat de software beweging heeft gezien. Dat is in zwart-wit en met lage resolutie, zo bleek eerder deze week toen een productpagina online was verschenen. De Video Doorbell 3 gaat op 28 april in de verkoop voor 199 euro. Ring brengt de 3 Plus op een later moment dit jaar uit voor 229 euro.