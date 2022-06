Gerucht: Samsung overweegt lader en oortjes weg te laten uit doos Galaxy S21

Samsung zou overwegen om de oortjes en lader weg te laten uit de doos van de Galaxy S21, zo meldt SamMobile. Het is onduidelijk of daarover al een beslissing is gevallen. Apple laat de oortjes en lader vanaf dit najaar weg bij iPhones.

Door de oortjes en lader weg te laten, kan de verpakking kleiner gemaakt worden en is het goedkoper om de telefoons te vervoeren. Bovendien heeft Apple laten zien dat de prijs van de telefoon dan niet lager wordt en Samsung denkt nu volgens diezelfde lijn, schrijft SamMobile. Apple brengt vanaf dit najaar al zijn telefoons op de markt zonder oortjes en lader. Alleen in Frankrijk is het meeleveren van oortjes verplicht.

Samsung zou dat doen bij de Galaxy S21-serie, die de fabrikant naar verluidt in januari zal presenteren. SamMobile wijst erop dat Samsung nu al in de VS bij de Note 20-serie geen oortjes levert. Wel kunnen klanten ze krijgen als ze contact opnemen met de klantenservice. Samsung heeft tot nu wel altijd laders meegeleverd, maar vaak niet de snelste lader die de telefoon aankan. Samsung heeft nog niet gereageerd op het gerucht.