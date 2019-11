Rotterdamse handhavers krijgen vanaf januari volgend jaar bodycams

De gemeente Rotterdam gaat zijn bijzondere opsporingsambtenaren vanaf januari volgend jaar uitrusten met bodycams. Alle vierhonderd handhavers krijgen zo'n camera op hun borst op hun uniform. De camera's staan niet permanent aan.

De gemeente meldt dat het Rotterdamse college heeft besloten om vanaf januari volgend jaar alle handhavers van de afdeling Toezicht en Handhaving en enkele medewerkers van de afdeling Fiscale Controle (parkeren) uit te rusten met een bodycam, mede omdat uit onderzoek zou zijn gebleken dat dit het veiligheidsgevoel van de handhavers vergroot. Verder wil de gemeente hiermee het aantal agressie- en geweldsincidenten tegen de handhavers terugdringen. Uit hetzelfde onderzoek zou zijn gebleken dat bodycams bijdragen aan minder agressie jegens hen.

De bodycams staan niet standaard aan. De handhaver die met zo'n camera is uitgerust, begint alleen de opname als een situatie escaleert. Hij geeft dan eerst een mondelinge waarschuwing dat het opnemen wordt gestart voordat hij daadwerkelijk daartoe overgaat. De apparaten staan wel altijd op stand-by en registreren alles. Dat noemt de gemeente pre-recorden. Zodra de opnameknop wordt ingedrukt, worden de voorafgaande twee minuten ook vastgelegd. In principe worden deze beelden elke twee minuten overschreven, waardoor volgens de gemeente de inbreuk op de privacy beperkt blijft, schrijft de NOS. Burgers die gefilmd zijn, hebben het recht op inzage in hun gegevens en kunnen een verzoek daartoe indienen.

Volgens de gemeente zijn alle beelden op de bodycam versleuteld opgeslagen en kunnen ze ter plekke niet worden bekeken of verwijderd. Na elke dienst worden de camera's in een dockingstation geplaatst, waarna de gegevens worden geüpload naar een server, waartoe een klein aantal geautoriseerde personen toegang zou hebben. In principe worden de beelden na 28 dagen automatisch verwijderd, tenzij ze worden bewaard voor het afhandelen van een incident of klacht. Het Openbaar Ministerie kan er dus alleen bij als er sprake is van een strafbaar feit.