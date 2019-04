'Huawei mag in VK deel van 5g-netwerk bouwen, maar niet de kerninfrastructuur'

Volgens de krant The Telegraph heeft de Britse premier Theresa May als voorzitter van de National Security Council besloten dat Huawei niet geheel wordt uitgesloten bij de aanleg van 5g. Het Chinese bedrijf mag echter niet betrokken worden bij de kerninfrastructuur van het 5g-netwerk.

The Telegraph meldt dat dit besluit betekent dat Huawei in ieder geval bepaalde delen van het netwerk mag installeren en bouwen, zoals antennes en andere delen die niet tot de kerninfrastructuur behoren. Volgens de krant gaat Theresa May hiermee niet alleen in tegen de wens van de Verenigde Staten, maar ook tegen de opvatting van de meeste van haar meest ervaren ministers. Zij zouden nog altijd van mening zijn dat Huawei-apparatuur in het 5g-netwerk een risico oplevert voor de nationale veiligheid en vinden een volledige ban dan ook op zijn plaats.

The Guardian bevestigt dit nieuws en stelt dat het van bronnen heeft vernomen dat Huawei groen licht krijgt om bepaalde 5g-technologie aan Britse telecombedrijven te leveren, maar dat de kerninfrastructuur daarbij is uitgesloten. De regering van Theresa May, noch de National Security Council heeft over dit onderwerp een officieel standpunt naar buiten gebracht; het is onbekend wanneer het besluit formeel wordt bekendgemaakt. Vermoedelijk duurt dat nog minstens een aantal dagen, mede omdat Philip Hammond, de Britse minister van Financiën, over enkele dagen in Beijing een investeringsforum bijwoont. Er wordt vanuit gegaan dat dit besluit niet goed zal vallen bij China en Huawei.

De Britse inlichtingendienst zou eerder hebben geconcludeerd dat het risico voor de nationale veiligheid beheersbeer is als 5g-apparatuur van het Chinese bedrijf zou worden gebruikt. De overheid publiceerde later echter ook een rapport waarin staat dat Huawei geen vooruitgang heeft geboekt met het verhelpen van cryptografische tekortkomingen en het aanpassen van de standaardwachtwoorden in de Britse telecomnetwerken. Dit laatste betreft de huidige netwerken, waarin Huawei bij de aanleg een rol heeft gespeeld.