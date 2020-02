Gamestudio van Dead Space-bedenker krijgt nieuwe naam en breidt uit

Het vorig jaar opgerichte 2K Silicon Valley gaat verder onder de naam 31st Union en breidt uit met een locatie in Spanje. Michael Condrey staat aan het hoofd van de gamestudio, hij is een van de mensen achter Dead Space en was medeoprichter van Sledgehammer Games.

31st Union werkt aan een volledig nieuwe titel. Dat meldt het bedrijf in een persbericht over de nieuwe naam en de uitbreiding. Details over de game zijn nog niet bekend. De huidige studio staat in San Francisco en heeft zo'n vijftig medewerkers, meldt gamesindustry.biz. Volgens de studio zal het aantal werknemers dit jaar flink groeien en begint het opzetten van de nieuwe studiolocatie in Spanje snel.

Michael Condrey is de grote naam achter de studio. Hij was creative director voor Dead Space, de game die in 2008 uitkwam onder de vlag van EA. Een jaar later richtte hij samen met Glen Schofield de studio Sledgehammer Games op en werkte hij aan de Call of Duty-games van die studio.

De nieuwe studio valt onder uitgever 2K, maar zal grotendeels zelfstandig opereren. 2K heeft meerdere van dit soort studio's onder zijn hoede. Zo werd eind vorig jaar Cloud Chamber opgericht, een studio die aan een nieuwe BioShock-game werkt.