Venturebeat: EA Motive werkt inderdaad aan Dead Space-remake

Jeff Grubb van Venturebeat stelt dat EA Motive inderdaad werkt aan een remake van Dead Space, waarover geruchten eerder ook al de ronde deden. Tegelijk is er ook wat activiteit te zien op het Dead Space-YouTube-kanaal.

Grubb stelt dat hij 'delen kan bevestigen' van eerdere publicaties over geruchten, gedaan door Eurogamer en Gematsu. Wat zijn bronnen daarin zijn, vermeldt Grubb niet, maar de man komt vaker met correcte informatie over onaangekondigde games.

Grubb vertelt verder dat de remake 'de originele game als een sterk fundament' gebruikt, maar 'waarschijnlijk' ook nieuwe gameplay-elementen uit andere delen van de franchise haalt. De graphics zijn uiteraard 'modern'.

EA zou over de streep getrokken zijn om een Dead Space-remake te maken door het succes van Star Wars Jedi: Fallen Order, een andere singleplayergame van de uitgever, en het succes van de Resident Evil-remakes, van concurrent Capcom. Dat zijn niet alleen singleplayergames, maar ook horrorgames, net als Dead Space.

VentureBeat heeft EA om een reactie gevraagd, maar heeft geen antwoord gehad. Toch is er een geluid uit de officiële hoek: het Dead Space-YouTube-kanaal heeft zijn profielfoto veranderd. Dat was het logo van Dead Space 3, maar is veranderd naar een close-up van de box art van Dead Space 2. Dat merkten oplettende fans op. Op basis van Archive.org is te zeggen dat dat ergens in de afgelopen maanden is gebeurd.

EA houdt op 22 juli zijn EA Play-presentatie. Daar wordt wellicht meer over deze vermeende remake verteld. EA had op E3 dit jaar geen eigen presentatie, dus wellicht heeft het nog genoeg om over te vertellen.