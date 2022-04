Plex legt eis Plex Pass voor offline kijken straks bij client en niet server

Plex past de voorwaarden voor offline kijken aan. Nu nog kunnen clients van een 'Plex Pass enabled'-server content offline kijken zonder zelf een Plex Pass te hebben, maar straks, voor nieuwe accounts, is die eis andersom.

Plex kondigt de wijziging aan tegelijkertijd met het invoeren van verbeterde functionaliteit voor offline kijken. Dat heet niet meer Sync, maar gewoon Downloads, vertelt Plex op Reddit. De nieuwe functie is in te schakelen in de instellingen. Het nieuwe systeem moet beter werken, wat reageerders op de post ook beamen.

Plex licht de wijziging toe op een faq-pagina. "Bestaande Plex-gebruikers mogen downloads gebruiken op elke gedeelde server zolang de beheerder van die server een Plex Pass heeft. Hierdoor blijft het huidige gedrag met Sync behouden. Nieuwe gebruikers hebben [in de toekomst, red.] hun eigen Plex Pass nodig, ongeacht de Plex Pass-status van de gedeelde server."

De wijziging in wie mag downloaden en offline kijken, gaat volgens de faq gelden vanaf een 'datum die nog niet is vastgesteld'. Het bedrijf gaat die datum bekendmaken zodra die er is en het wordt hoe dan ook 'een datum in de toekomst'.

Alle accounts die bestaan sinds vóór die ingangsdatum, kunnen offline kijken zolang de serverbeheerder een Plex Pass heeft. Accounts die ná die ingangsdatum zijn aangemaakt, moeten een Plex Pass hebben om te downloaden en daarbij vervalt die eis aan de zijde van de serverbeheerder. De leeftijd van het account van de client is bepalend en niet die van de server.

Los van de voorwaarde om een Plex Pass te hebben en wie die Pass moet hebben, kunnen serverbeheerders de mogelijkheid om te downloaden, uitschakelen. Voor zogenaamde Managed Users, die meeliften op het account van de beheerder en onderdeel zijn van een Plex Home, verandert niets.

Plex is een streamingdienst die gebruikers zelf hosten en vullen met content. Beheerders kunnen toegang tot de server verlenen aan wie ze willen en clients zijn er op een veelvoud aan platformen. De software is gratis, maar voor bepaalde functies, zoals intro's overslaan, video transcoding met hardware acceleration, downloads en muziek streamen is een betaalde Plex Pass benodigd. Die kost 4,99 euro per maand, 39,99 euro per jaar of eenmalig 119,99 euro. Soms is die laatste afgeprijsd en kost hij om en nabij de 80 euro.