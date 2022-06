Plex test Apple TV-integratie voor de gratis content van zijn streamingdienst

Plex is bezig met het testen van de integratie van de Apple TV-app. Door deze integratie kunnen gebruikers van Plex content via de Apple TV-app vinden. Dit geldt uitsluitend voor de gratis te bekijken tv-shows en films van Plex' eigen streamingdienst.

Op Reddit verduidelijkt een medewerker van Plex dat de integratie van de Apple TV-app op de iPhone, iPad en Apple TV-mediaspelers alleen werkt met de gratis on demand films en tv-shows. Hij benadrukt heel graag ook de persoonlijke media van gebruikers onderdeel van de feature te maken, maar volgens hem is dat technisch niet mogelijk.

Daarbij wijst hij op het feit dat voor de integratie een lijst met content aan Apple moet worden geleverd. Volgens de medewerker weet Plex conform zijn eigen privacybeleid niet wat zijn gebruikers hebben staan in hun persoonlijke mediabibliotheken. Dat zou onder meer een reden zijn waarom de integratie van persoonlijke content niet aan de orde is.

Bij de integratie van de Apple TV-app draait het om een specifieke functie van deze app, namelijk dat het ook als een soort hub kan dienen voor content van andere diensten. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld de content van Amazon Prime Video via de Apple TV-app raadplegen en opstarten, zonder dat eerst de Prime Video-app geopend hoeft te worden. Ook Disney+ ondersteunt dit, maar bijvoorbeeld Netflix nog niet.

De bètatest van van de integratie van de Apple TV-app werd als eerste ontdekt door enkele lezers van MacRumors. Voor de integratie is minimaal versie 7.14 van Plex nodig. Momenteel is er nog geen duidelijkheid over wanneer de testperiode voorbij zal zijn en wanneer de integratie definitief een feit is. Op het forum van Plex zegt een andere medewerker dat de integratie vooralsnog alleen in de VS werkt.

Plex is vooral bekend als mediaspeler, maar de dienst biedt sinds vorig jaar ook een eigen streamingdienst aan, waar gebruikers zonder extra kosten films en tv-shows kunnen kijken. Deze dienst werkt met advertenties.