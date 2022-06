Lenovo zou werken aan Moto G100-smartphone met Snapdragon 870-soc

Lenovo zou een Moto G-smartphone willen uitbrengen met Qualcomm Snapdragon 870-soc, een variant op de high-end soc van Qualcomm van vorig jaar. Die telefoon is al in China gepresenteerd als Edge S en zou wereldwijd uitkomen als G100.

Een toestel met de naam Moto G(100) is verschenen in de database van Geekbench en daarin staat ook de codenaam vermeld: Nio. Dat is dezelfde codenaam als voor de vorige maand in China gepresenteerde Edge S-telefoon.

Vorige maand zei EvLeaks al op Voice dat de Nio als G100 zou uitkomen buiten China. De G100 zou een HDMI-accessoire krijgen om beelden door te sluizen naar een monitor. Bovendien is het mogelijk om de telefoon dan om te draaien om de hoofdcamera te gebruiken voor videobellen.

De G100 zou draaien op de Snapdragon 870, een nieuwe variant op de Snapdragon 865, een soc die vorig jaar veel is ingezet. Het werkgeheugen van de telefoon zou 8GB zijn. Omdat Lenovo de Edge S al in China heeft gepresenteerd, zou een aankondiging voor de westerse markt snel kunnen volgen. Lenovo presenteerde vorige week de Moto G10 en G30.