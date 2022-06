Lenovo voorziet ThinkPad X13 en X13 Yoga van Tiger Lake- en Ryzen 5000-cpu's

Lenovo kondigt nieuwe ThinkPad-laptops aan met Tiger Lake- of Ryzen 5000-cpu's. Het gaat om nieuwe versies van de ThinkPad X13 en X13 Yoga, die 13,3"-schermen hebben met een verhouding van 16:10. Ook komen er nieuwe modellen in de T-serie.

De nieuwe X13-serie van ThinkPads bestaat uit drie modellen. De X13 is verkrijgbaar met maximaal een Intel i7-vPro-cpu van Intels Tiger Lake-generatie of met een AMD Ryzen Mobile 5000-processor. De X13 Yoga komt alleen beschikbaar met Intel Tiger Lake-cpu's.

Alle drie de modellen hebben 13,3"-schermen met een 16:10-aspectratio en een resolutie van 1920x1200 of 2560x1600 pixels. Ze bevatten maximaal 32GB aan Lpddr4x-4266-geheugen en 2TB aan PCIe 4-opslag.

De ThinkPad X13's ondersteunen ook Wi-Fi 6 en kunnen worden gekocht met een 4G- of 5G-modem. Lenovo voorziet de laptops van twee USB 3.2-poorten van type A en de Intel-versies hebben twee Thunderbolt 4-poorten.

Verder hebben de laptops een HDMI 2.0-poort en een vingerafdrukscanner, en ondersteunen ze Windows Hello. De Yoga Gen 2 heeft ongeveer dezelfde specificaties, maar heeft slechts één USB 3.2-poort en ondersteunt geen 5G. De accu's verschillen ook; de X13 wordt geleverd met 41- of 54,7Wh-accu's en de X13 Yoga met een 52,8Wh-accu. Alle laptops hebben een 65W-lader.

Lenovo vernieuwt ook de T-serie. Daar zijn de ThinkPad T14si, T14i en T15 bijgekomen. Ook die kunnen alle drie worden geleverd met dezelfde Tiger Lake-processors, en de T14s en T14 met AMD Ryzen Mobile 5000-processors. De laptops hebben full-hd- of uhd-schermen van respectievelijk 14" en 15,6", met helderheden van 500 of 600cd/m². De laptops zijn verkrijgbaar met Intel Xe-gpu of een Nvidia GeForce MX450, of een geïntegreerde AMD Radeon-gpu bij de Ryzen-modellen. Net als de X-serie hebben de T-modellen Wi-Fi 6-ondersteuning en bevatten ze een vingerafdrukscanner.

Het is niet bekend of en wanneer de laptops in Nederland worden uitgebracht. In Amerika komen de X13 met Intel en AMD respectievelijk uit in maart en mei voor omgerekend, inclusief btw 1295 en 1135 euro. De X13 Yoga volgt in april voor omgerekend 1373 euro. Voor de T14 geldt dezelfde releasemaand, met prijzen van omgerekend tussen de 1154 en 1493 euro, en de T15 komt in maart uit voor 1373 euro.