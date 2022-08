Striking Distance deelt gameplay van horrorgame The Callisto Protocol

Striking Distance Studios heeft een tweede gameplaytrailer van de ruimtehorrorgame The Callisto Protocol gedeeld. Het spel wordt gemaakt door een team van ontwikkelaars dat eerder Dead Space maakte, onder leiding van Dead Space-medebedenker Glen Schofield.

De gameplaytrailer werd tijdens de openingsavond van Gamescom 2022 getoond en onderstreept weer dat The Callisto Project een zeer bloederige, gruwelijke game wordt, vergelijkbaar met de spirituele voorganger Dead Space. In The Callisto Project, dat zich afspeelt op Jupiters maan Callisto, kruipen spelers in de huid van Jacob Lee. Hij moet zien te ontsnappen uit de Black Iron Prison vol met monsters. Lee heeft onder meer een vuurwapen en een soort zwaartekrachthandschoen.

Aan het einde van de gameplaytrailer toont Striking Distance Studios nog een filmische Tomb Raider-achtige scène waarin Jacob door water meegesleurd wordt en obstakels moet ontwijken. Zoals alle trailers voor The Callisto Project eindigt ook deze trailer met een brute sterfanimatie. Daarover zei de ontwikkelaar eerder: "Door elementen van wreedheid, sfeer, spanning, menselijkheid en hopeloosheid te combineren, willen we onvergetelijke schrikmomenten creëren."

The Callisto Protocol komt op 2 december uit voor de PlayStation 4 en 5, Xbox Series X en S, Xbox One en pc. De game wordt gemaakt door Striking Distance Studios, bestaande uit onder meer tientallen ex-Dead Space-ontwikkelaars, onder leiding van Gel Schofield, een van de bedenkers van de bekende horrorfranchise Dead Space. De game wordt uitgegeven door PUBG-uitgever Krafton.