Facebook-gebruikers melden probleem met doorgeplaatste berichten op tijdlijn

Facebook-gebruikers van over de hele wereld maken melding van een probleem met het platform. Op de News Feed van gebruikers kan een eindeloze stroom gebruikersberichten verschijnen die geplaatst zijn op pagina's van bekenden en bedrijven die door deze gebruikers worden gevolgd.

Allerlei gebruikers maken melding van dit probleem. Daarbij worden alle berichten op een pagina die wordt gevolgd, rechtstreeks zichtbaar in de eigen tijdlijn. Het lijkt er ook op dat daar nu misbruik van wordt gemaakt, waarbij er nu van alles en nog wat op de Facebook-pagina's van bekende personen wordt geplaatst. Gebruikers volgen die pagina's vaak en dus verschijnen die spamberichten nu ook op hun eigen feeds.

Op onder meer Reddit, maar ook op Allestoringen en de Engelstalige versie Downdetector wordt er al volop over geklaagd. Het probleem zou zich sinds woensdagochtend voordoen. Ook wordt melding gemaakt van een probleem waarbij gebruikers van iedereen die iemand feliciteert, het desbetreffende bericht zien.

Op het moment van schrijven is op het statusdashboard van moederbedrijf Meta nog niets te zien van een probleem. The Verge heeft Meta om een reactie gevraagd, maar de website kreeg die niet direct. Het is onbekend wanneer het probleem wordt opgelost.

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 24-08-2022 10:43
59 • submitter: Ronker32

24-08-2022 • 10:43

59

Submitter: Ronker32

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Reacties (59)

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AW_Bos 24 augustus 2022 10:50
Volgens mij is het inmiddels opgelost, althans bij mij. Want ik zie geen vreemde berichten meer.
Wel zie ik weer een hoop scam met gekaapte pagina's die misbruikt worden voor advertenties van cryptocrap waaronder neppers van Tesla.
Jim80 @AW_Bos24 augustus 2022 10:56
Wel zie ik weer een hoop scam met gekaapte pagina's die misbruikt worden voor advertenties van cryptocrap waaronder neppers van Tesla
m.a.w. Facebook werkt terug normaal.
Marve79 @Jim8024 augustus 2022 11:23
Haha inderdaad. Je snapt werkelijk niet waarom mensen nog op die site zitten. Zo verknocht aan alle aandacht en likes van onbekenden dat wat er ook gebeurd ze blijven toch wel. Het lijkt wel een beetje op de Matrix. Mensen die unplugged zijn willen terug, mensen die erin zitten willen er niet uit.

Ik ken er een paar die hun account probeerden te wissen, maar de 30 dagen bedenktijd haalden de meeste mensen niet eens en ze zijn weer terug.
Bas_f @Marve7924 augustus 2022 11:38
Ik ben al jaren unplugged en het is een van de beste beslissingen ooit. Geen moment het gevoel gehad dat ik terug wilde. Het geeft zoveel mentale rust om van al die rommel af te zijn.
Ik zie aan mijn eigen vrouw hoe erg het eigenlijk is. Zitten we samen op de bank, filmpje of serietje te kijken, maar ze pakt meerdere keren steeds weer die telefoon om even door Insta of Facebook te scrollen. Het is echt bizar.
Marve79 @Bas_f24 augustus 2022 11:40
Ik heb het samen gewist met m'n vriendin jaren geleden. Een verademing inderdaad. Maar je weet dat pas als je een tijdje gestopt bent. Het is net als stoppen met roken, pas als je gestopt bent zou je willen dat je het eerder had gedaan.
SgtElPotato @Marve7924 augustus 2022 11:46
Ja ik denk dat dat ook aan jezelf ligt, ben je er gevoelig voor dan spendeer je al snel veel tijd door op die platformen. Kun je jezelf een beetje managen dan kun je dat prima indelen denk ik.
Heb zelf alle social media accounts (IG / FB / TW) en spendeer daar in totaal misschien 2-3 uur per week aan. Even in het weekend kijken naar de updates van vrienden familie, zelf even een update plaatsen ofzo.
diedie2 @Bas_f24 augustus 2022 11:41
heb mezelf daar ook al op betrapt, maar doorgaans zegt dat ook iets over de film/serie...
DigitalExorcist @Bas_f24 augustus 2022 11:52
Nja soms zijn programma’s op (live) tv leuker als je ze tegelijk via bijv Twitter volgt. Ik Vertrek bijvoorbeeld, of Mr. Frank Visser/de Rijdende Rechter dat soort programma’s.. 😜
Aardwolf @Bas_f24 augustus 2022 15:31
Dat zijn toch wel echt keuzes van je vrouw zelf. Je kunt prima Facebook hebben maar toch niet steeds die ellendige telefoon gebruiken. Je vrouw is waarschijnlijk gewoon verslaafd aan die prikkels (triggers) of het is een verveling van waar ze op dat moment is of beide. Als het niet Facebook is, dan wel Whatsapp, Twitter, Instagram, Pinterest of de Viva ofzo.

Ik heb ook FB, maar op telefoon staat die app niet. Alle notificaties van vrijwel alle andere apps heb ik uitgezet, bewust. Ik herken dit wel van jaren geleden. Op een gegeven moment betrapte ik mezelf erop dat het vaste riedeltje een aantal handelingen waren. Bijv. op de pc opende ik altijd mail, Tweakers, Facebook en nog wat sites om de dag te beginnen. In pauzes hetzelfde, 's avonds ook weer. Ook als ik die net had dichtgegooid en de andere site had bekeken, dan opende ik ze weer. De bookmarks en snelkoppelingen weggegooid, vrijwel meteen was het over, want het gemak was weg om er snel op te klikken. Pure gewenning. Pure tijdverspilling ook. Nadeel van die gewenning is dat zodra je ergens bent en je die prikkels niet meer krijgt, je meteen als een verslaafde weer naar die telefoon grijpt. Op visites, in wachtruimtes, bij de bus, bij een saaie film, etc. Daar heb ik nu helemaal geen last meer van. Ben meestal de enige in die ruimtes die niet langdurig op z'n telefoon zit. Toch heb ik nog steeds Facebook.
Byron010 @Marve7924 augustus 2022 11:41
Dat jij het niet snapt betekent niet dat er geen mensen zijn die het daadwerkelijk nuttig kunnen gebruiken zonder de aandachtgeile features. Ja tuurlijk zijn er mensen die verslaafd zijn, dat heb je met alle platformen, maar ga nou niet iedereen onder 1 kam scheren.

Hier heb je voorbeelden uit mijn eigen gebruik:
Ik zit in groepen waar alleen Nike Air Max 1 liefhebbers/verzamelaars in zitten. Waar je dus direct alle nieuwtjes/leaks over de hele wereld bij elkaar krijgt i.v.m nieuwe Air Max 1 schoenen die uitkomen of waar je ze kan kopen/verkopen aan liefhebbers.

Zo zit ik ook in groepen en beheer ik groepen die alleen te maken met Hardstyle muziek. Dit zijn plekken waar duizenden fans samen komen, genieten van muziek, momenten op festivals en discussies hebben. Velen van deze mensen zie je regelmatig op een festival en zijn ook daadwerkelijk vrienden geworden die je soms zelfs buiten festivals ziet.

Kortom, niet alles gaat om aandacht en het kan daadwerklijk een platform zijn voor verbintenis.
Marve79 @Byron01024 augustus 2022 11:51
Voor FB was dat ook al hoor, toen had je gewoon forums. Nu zijn al die forums weg en is het allemaal verplaatst naar FB. Toch zonde. Hier heb je ook gewoon Gathering of Tweakers ik zie niet in waarom dat met een Hardstyle of Nike forum ook niet zou kunnen.

Sterker nog, ik zit zelf op Reddit voor een aantal topics die me interesseren. Daar kan ik vragen stellen en beantwoorden. Zonder al die meuk en privacysh*t van FB.

Het is altijd een excuus bij veel mensen, ja maar ik heb het echt nodig en gebruik het productief ;)
crazyboy01 @Marve7924 augustus 2022 13:23
Ding is, buiten de Tweakerdoelgroep boeit die privacy uiteindelijk amper iemand. Zeker niet genoeg om te kiezen of een platform wel of niet gebruikt wordt. Met de vergelijking met Reddit sla je de spijker op z'n kop: Facebook is een verzamelplaats van allerlei (nieuws)media en onderwerpen. Losse fora zijn niet van deze tijd waarbij alles op de smartphone gebeurt. Bovenstaande reactie spreekt ook over een site, voor de meeste mensen is het een app.
Tintel @Marve7924 augustus 2022 12:03
Wel de beste fix natuurlijk (de account wissen). :9
PepijnK @Marve7924 augustus 2022 18:32
Haha inderdaad. Je snapt werkelijk niet waarom mensen nog op die site zitten. Zo verknocht aan alle aandacht en likes van onbekenden dat wat er ook gebeurd ze blijven toch wel. Het lijkt wel een beetje op de Matrix. Mensen die unplugged zijn willen terug, mensen die erin zitten willen er niet uit.

Ik ken er een paar die hun account probeerden te wissen, maar de 30 dagen bedenktijd haalden de meeste mensen niet eens en ze zijn weer terug.
Ik kijk zelf dagelijks een of twee keer op facebook en gebruik het eigenlijk verder niet. Ik post zelf amper wat, het laatste op mijn tijdlijn is van 2018 ofzo.

Maar ik heb wel familie over de hele wereld, familie met wie ik toch wel graag, zijdelings, contact wil houden. En om dat nou op de ouderwetse tam-tam manier te doen zoals in de jaren 80 en 90 is toch ook wel een achteruitgang. Tuurlijk geboortekaartjes of uitnodigingen voor een trouwerij komen gewoon nog per post. Maar ik vind het ook gewoon leuk om te zien dat mijn neefje in Nanaimo een 9 had voor zijn rekentoets en dat zijn nou net niet de dingen waar je de halve familie voor gaat bellen of een brief of zelfs maar een email gaat sturen.

En ook voor bepaalde politieke lobby zaken is het best wel handig om een dusdanig toegankelijk platform te hebben. Zodat mensen die een mening hebben je ook makkelijk kunnen vinden en het dus ook makkelijker is om een goede stevige lobby neer te zetten in Den Haag, Brussel of Straatsburg.

Ja het is een gruwelijke aanslag op je privacy, maar je bent katsnaief als je denkt dat Meta je niet e-stalkt als je geen profiel hebt. Je moet ondertussen een Tweaker++ zijn wil je je echt effectief kunnen wapenen tegen de e-stalking van advertentieboeren op internet.
Marve79 @PepijnK24 augustus 2022 19:21
Als iedereen stopt met het te gebruiken verdwijnt het platform en ook de e-stalking. Dus 'je wordt toch wel gevolgd' vind ik een van de meest slechte excuses om het toch te gebruiken.

En dat je neefje een 9 heeft gehaald, ja leuk om te zien en een like-je te plaatsen maar wat heb je er uiteindelijk aan. Meer van ja andere manieren van contact kosten me teveel moeite.

Ik heb familie een aantal km verderop wonen waar ik amper iets van hoor of weet hoe het ermee gaat. Daar gaat Facebook me niet bij helpen :)
PepijnK @Marve7925 augustus 2022 16:00
Als iedereen stopt met het te gebruiken verdwijnt het platform en ook de e-stalking. Dus 'je wordt toch wel gevolgd' vind ik een van de meest slechte excuses om het toch te gebruiken.
Alleen is dat dus niet wat ik stel. Ik stel alleen dat het naief is om te denken dat Meta en andere e-stalkers je met rust zouden laten omdat je geen account hebt.
En dat je neefje een 9 heeft gehaald, ja leuk om te zien en een like-je te plaatsen maar wat heb je er uiteindelijk aan. Meer van ja andere manieren van contact kosten me teveel moeite.

Ik heb familie een aantal km verderop wonen waar ik amper iets van hoor of weet hoe het ermee gaat. Daar gaat Facebook me niet bij helpen :)
Voor mij is dat "aantal kilometer verderop" meer iets in de trant van 9000km en aan de andere kant van de aardkloot meer 15000km en 18000km. Daar ga je niet even een middag langs op je brommertje.

En dat je schijnbaar geen interesse hebt in contact met je familie, daar gaat FB inderdaad niets aan veranderen. Maar voor een relatief kleine, maar hechte familie als de mijne, die verspreid over de halve wereld wonen, is het toch wel een praktisch medium om contact te houden.
Mavamaarten @Jim8024 augustus 2022 11:58
Ja, het is echt een trieste bedoening de laatste tijd. Facebook is echt duidelijk heel wanhopig, want scams worden op geen enkele manier tegengegaan. Zet iets op marketplace en binnen de 10 seconden heb je 10 scammers die je contacteren met hetzelfde copypaste scenario "we zenden een koerier met geld". Maarja, elke scammer is een "actieve gebruiker" en dat staat mooi op je jaarcijfers :')
Tjidde @AW_Bos24 augustus 2022 11:18
Is gekaapte pagina's om cryptoscam te verkopen niet sowieso een groot probleem op Facebook?

Ik zie regelmatig een pagina ineens of iets over een cryptomunt of NFT posten wat daarna weer weg is.

Sowieso is heel de crypto wereld een groot probleem online. Ook al zijn er mensen die er waarde inzien en misschien uithalen(de discussie of crypto iets toevoegd laten wij maar niet starten). Worden er met genoeg "bedrijfjes" veel mensen leeg getrokken, omdat ze targetten op mensen met niet te veel informatie maar wel interesse hebben om snel geld te verdienen, wat vaak verkocht word.
Iblies
@Tjidde24 augustus 2022 11:32
De cryptoscam is relatief klein alleen de groep waar constant op gehamerd wordt is relatief groot.

Uitgaande van de theorie dat facebook +2mld gebruikers heeft, en 200mln krijgt linksom of rechtsom die reclame te zien,
en 1% reageert daar ook werkelijk op,

dan heb je een extreem groot bereik.


En je hoeft niet echt een hogere professor te zijn welke groep je moet targetten,
onder 24, naïef en te veel tijd over. De kans dat die een klapper wil maken is relatief groot. Daarnaast heb je een groep die krap bij kas zit en dan weet je rond kerst, vakantiegeld binnenkomt, targetten.
In nederland kennen we relatief veel toeslagen en die data staan ook op toeslagen.nl


Gemiddelde politieke partij gebruikt soortgelijke strategieën overigens gebaseerd op net wat andere punten 👀😐
DeCo @AW_Bos24 augustus 2022 10:54
nee, het is nog niet opgelost. Ik zie nog steeds posts naar andere pagina's

edit: opgelost inderdaad

[Reactie gewijzigd door DeCo op 26 juli 2024 01:40]

HollowGamer 24 augustus 2022 10:52
https://www.reddit.com/r/facebook

Dit is wel een dik probleem en een rechten issue lijkt me.
Heb te doen met de dev'ers, waarschijnlijk moest het geforceerd worden uitgerold en is het onvoldoende getest.

[Reactie gewijzigd door HollowGamer op 26 juli 2024 01:40]

mocean @HollowGamer24 augustus 2022 11:00
Geen rechten issue: De berichten mag je sowieso ook zien op de betreffende timelines. Het issue lijkt enkel dat ze allemaal direct op je eigen timeline staan.
mphilipp @mocean24 augustus 2022 11:06
Inderdaad. Het zijn geen privéberichten, dus er is gewoon ergens een filter gebroken.

Er wordt overigens best wel een beetje hysterisch over gedaan door deze en gene. Meteen maar van FB af enzo. Kom op, het is maar Facebook, neem het niet zo serieus...
mocean @mphilipp24 augustus 2022 11:19
Wel slecht dat je dit niet opvalt in QA, maar inderdaad.

Genoeg ándere redenen om met FB te stoppen :-).
mphilipp @mocean24 augustus 2022 11:48
Wel slecht dat je dit niet opvalt in QA, maar inderdaad.
Que? Wat bedoel je hiermee?
mocean @mphilipp24 augustus 2022 13:07
QA, inderdaad Quality Assurance.
Een bedrijf als Facebook zou wel automated testing moeten hebben waar dit opvalt.

Maar ja 'zou', you never know...
mphilipp @mocean24 augustus 2022 13:42
Geen enkel systeem is perfect en iedereen kan fouten maken. Er is geen softwarebedrijf ter wereld waar niet een keer wat fout gaat. En met zo'n systeem als Facebook is de kans alleen maar groter. De code zal inderdaad wel een rommeltje zijn. Dat is inherent aan een groot systeem dat al zo lang onderhouden wordt. Bij elk systeem heb je na een paar jaar dat het live is een punt waar je zou kunnen stellen dat je een heleboel dingen anders zou doen als je het nu opnieuw zou moeten maken met de kennis van nu.
Maar helaas gaat dat niet. Dus er worden steeds dingen gefixed, dingen die ooit fout gemaakt zijn, kun je proberen te fixen, maar ik weet gewoon uit ervaring dat zoiets niet altijd mogelijk is. Als het teveel verweven is in het hele systeem en er in principe geen bloed uit loopt, krijg je het nooit hoog op de backlog.

Dus al die mensen die roepen dat het een rommeltje is, alsof dat uniek is, moeten toch eens goed gaan nadenken. Ik zit al sinds 1989 in de IT en moet het perfecte systeem nog tegenkomen. Er zijn organisaties die het goed voor elkaar hebben, maar 'bad spots' in je systeem blijf je houden. Daarom moet ik altijd lachen als er weer een nieuwe wondermethodiek komt voor softwaredevelopment. Op papier klinkt het allemaal perfect, maar ik stel dan de vraag 'wat als je dat dan gewoon NIET doet?' Dus niet alle regeltjes volgen, stappen overslaan, wat dan ook. Heeft het systeem een voorziening dat zoiets dan wordt tegengehouden? Nee, want het perfecte systeem bestaat niet. Alleen op papier, maar in de praktijk niet.
mocean @mphilipp24 augustus 2022 13:48
Het ene sluit het andere niet uit. Juist als je een grote codebase / oud project hebt etc. etc. heb je juist (regressie) testen nodig. Dat werkte dus niet (goed).

Dus misschien had het nog niet live gemogen (merge-fout), was de test niet gerunt, was er een timeline-change waardoor de test sowieso 'false' gaf (o.i.d.). Maar als dit live gaat met deze impact dan is er wel meer dan 1 ding misgegaan.
SPee @mphilipp24 augustus 2022 12:08
Wel slecht dat dit niet opvalt in QA.
Dit, vermoed ik.
Namelijk dat een wijziging in het software systeem (automatisch) gecontroleerd wordt en er geen fouten in komen te zitten. Zeker bij dit probleem, waar je hele tijdlijn er anders uit komt te zien, zou je verwachten dat dit direct door de Quality Assurance (QA ;) ) gevonden zou worden.
mphilipp @SPee24 augustus 2022 12:31
Oh, op die manier QA. Ik dacht dat het op mijn antwoord sloeg... 8)7
ravw @mphilipp24 augustus 2022 11:18
Lol weet je wat je nu zegt:
veel mensne leven alelen maar voor FB of Whatsap ..
want alles wat inde echte wereld gebeurd weten ze toch niets van omdat hun leven maar 20cm is van neus naar beeldscherm
verder komen de meeste inderdaad niet
Dat zijn een beetje het zelfde slag volk die dus , het stond op FB dus het is waar
Of andersom, daarom zit ik dus ook op facebook omdat dingen die op facebook staan echt zijn ;)
mphilipp @ravw24 augustus 2022 11:47
Ik weet het, maar voor mij nog steeds geen reden om het heel erg serieus te nemen. Ik zou ook niet weten waarom ik ermee moet stoppen. Het is een leuk tijdverdrijf.
Alcmaria 24 augustus 2022 11:41
Ik zeg het maar aan iedereen die het wil horen, ik heb mijn Facebook account 2 jaar geleden gewist, voornamelijk omdat ik merkte dat ik me gek zat te ergeren aan allerlei vage kennissen die hun Corona wijsheden (zowel voor als tegen en ook wat doorgeslagen mensen in hun theorieën) graag wilden delen.

Maar alle tijd die ik voorheen als een zombie zat te scrollen om te zien hoe mensen die me niet interesseerde niet interessante dingen deden heb ik teruggekregen.. wat een verademing en zoveel beter voor mijn hart en mijn humeur.

Tip van mij... delete twitter, facebook, tiktok, insta.. leef je leven zonder 'influencers' en nietszeggende mensen.

[Reactie gewijzigd door Alcmaria op 26 juli 2024 01:40]

timoootjex @Alcmaria24 augustus 2022 14:43
Ik delete juist niks. Ik snap niet dat mensen hier op tweakers zwart wit denken.

Ik zit zelf niet nodeloos te scrollen op facebook want ik heb meeste van de dingen en van men vrienden ontvolgt of de meldingen verborgen.
Ik zit op facebook voor te chatten zelfde met instagram. Op instagram zit ik misschien 15 minuten per week.

Ik weet niet waarom iedereen denkt dat als je op fb zit je direct verslaafd bent. Ik moet eerlijk zeggen ben verslaafder aan forums en discord dan aan fb en dergelijke.
iqcgubon @timoootjex25 augustus 2022 09:21
want ik heb meeste van de dingen en van men vrienden ontvolgt of de meldingen verborgen.
Dat heb ik ook een tijd geprobeerd. En toen was mijn wall 99% reclame, sponsored posts, en andere meuk die telkens bleef terugkomen. Ik was meer bezig met de dingen te verbergen en flaggen dan wat anders.

Alles buiten. Als ik mensen wil contacteren hoeft dat zeker niet via een van Zuck zijn producten.
ravw @Alcmaria24 augustus 2022 12:23
daar gaan ook steeds meer mensen achter komen
lees je ook eens in over Phubbing
ook dat word een steeds groter probleem
Je kunt zelf niet meer op facebook of zo zitten , maar als de rest van de huiskamer, dus wel op facebook zit of aan het twitteren is ..
dan houd het voor jou sociale leven ook snel op
en zo komt het dan weer terug dat je straks nood gedwongen word om weer overal lid van te worden
want ja ze willen je niet meer zien want je bent saai je ben nooit op facebook
Jongeren verkiezen nu al voor 75% text boven face to face
:o
gwreijman 24 augustus 2022 10:52
Het lijkt erop dat het alweer gerepareerd is :D
DeCo 24 augustus 2022 10:53
Ik zag het even als voordeel, want nu heb ik vele pagina's ontvolgd die ik toch al niet meer persé wilde volgen (of beter gezegd: waarvan ik blijkbaar nooit meer berichten op mijn tijdlijn van kreeg, maar nog wel volgde blijkbaar). Dus mooi weer even de bezem er doorheen kunnen halen. De tijdlijn is weer iets schoner geworden.
2broodjeshoarma @DeCo24 augustus 2022 11:46
waarvan ik blijkbaar nooit meer berichten op mijn tijdlijn van kreeg, maar nog wel volgde blijkbaar
Wat maakt het dan uit of je ze volgt of niet? Nu heb je tijd zitten verspillen aan het ontvolgen.
De tijdlijn is weer iets schoner geworden.
Staat haaks op je eerdere tekst. Toch mooi dat je in 3 zinnen tegengestelde kan plaatsen.
DeCo @2broodjeshoarma24 augustus 2022 11:55
Bedankt voor je bericht en scherpte. Heel goed dat je me er op wijst. Ik zal er voortaan op letten.
RJL86 24 augustus 2022 13:34
Daar pusht Facebook/IG toch juist op, dat je berichten te zien krijgt in je tijdlijn van andere mensen onder het mom van 'suggesties'. Op IG al helemaal erg, daar krijg je nagenoeg geen posts meer te zien van je volgers, alleen maar suggesties.
Cave_Boy 24 augustus 2022 13:42
Ligt het aan mij maar als ik op Facebook probeer te komen zowel op laptop als op telefoon blijft hij laden laden en laden maar er gebeurt niks verder op het scherm.
chimnino 24 augustus 2022 14:01
Ik had t ook. Ik dacht dat er iets bij mij mis was. Het is gelukkig voorbij
Marve79 24 augustus 2022 10:51
Mooi moment om je Facebook account te wissen.
himlims_ @Marve7924 augustus 2022 10:56
Je account permanent verwijderen:
- Klik vanaf je hoofdprofiel rechtsboven op Facebook op account.
- Selecteer Instellingen en privacy en klik vervolgens op Instellingen.
- Klik in de linkerkolom op Je Facebook-gegevens. Als je Facebook-toegang hebt tot een pagina in de nieuwe pagina-ervaring: klik op Privacy en vervolgens op Je Facebook-gegevens.
- Klik op Deactiveren en verwijderen.
- Kies Account verwijderen en klik vervolgens op Doorgaan naar account verwijderen.
- Klik op Account verwijderen en voer je wachtwoord in. Klik vervolgens op Doorgaan.
Tjidde @himlims_24 augustus 2022 11:12
Ik vind het jammer dat er veel platformen zijn waar ik ooit een keer het goede idee had om een account aan te maken door de login with FB.

Het is soms echt moeilijk om die los te trekken.

Bijvoorbeeld Spotify krijg ik niet gevonden op een makkelijke manier zonder mijn account te verwijderen de Facebook koppeling te verwijderen.

Ooit vond ik het super handig die knop log in met FB. Echter heb ik daar nu spijt van. Maar zit met de gebakken peren.

Zo zijn er meer diensten waar ik regelmatig gebruik van maak, waarbij het niet mogelijk is om ze los te trekken.
lenwar
@Tjidde24 augustus 2022 13:29
Spotify moet je contact opnemen met Support. (staat her en der op het forum).
Ik heb dat zoveel jaar geleden met Spotify Support geregeld. Ik heb nooit voorbij horen komen dat je het zelf kan doen.

Misschien is het tegenwoordig anders.
Het was toen in elk geval ruim binnen een dag geregeld met een beetje op en neer mailen.
Wietsee. @Tjidde24 augustus 2022 11:33
Mooi zo, doel bereikt en jij zit eeuwig gevangen. Yeah.
ravw @Tjidde24 augustus 2022 11:23
dat is ook het gevaar
die veel mensen niet zien
Facobook beheerd nu al bij veel mensen hun leven ...
die mensen hebben geen leven maar laten zich leven door FB
ga je eens verdiepen in het probleem Phubbing.
word nergens voor gewaarschuwd , nee logies wat dat gaat heel veel geld kosten en dan zijn veel bedrijven de controle kwijt

Lootboxen in games is verboden ..
Maar elke dag LOTTO hier Casino daar , mag dan wel weer :o
Is dat dan niet verslavend ?
Alles is money :+

[Reactie gewijzigd door ravw op 26 juli 2024 01:40]

vinkjb @Marve7924 augustus 2022 10:56
Eens heb ik jaren geleden al gedaan, mis het geen moment. Vooral niet het LEUK moeten vinden waar men op zit te wachten, kijk mij eens dit kijk ons eens dat...bahhhh
svenvbins 24 augustus 2022 12:14
Man, de ironie spat er vanaf hier. Even scrollen door de comments en het stikt van de reacties van mensen die zichzelf op de schouder kloppen omdat ze X jaar geleden Facebook hebben verwijderd en zich nog nooit zo goed gevoeld hebben. Men klaagt over de like-verslaving van anderen, maar lijkt hier net zo hard op zoek naar bevestiging, "kijk mij eens zelfstandig en facebookloos zijn". En het gebeurt onder elk bericht van Facebook.

Vertrokken van Facebook, maar vervolgens niet kunnen ophouden erover te praten. Missen jullie wat? ;)
chimnino @svenvbins24 augustus 2022 14:01
Dat zijn van diezelfde mensen die trots beweren dat ze een populaire serie X nog niet hebben gezien.

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