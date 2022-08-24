Facebook-gebruikers melden probleem met doorgeplaatste berichten op tijdlijn

Facebook-gebruikers van over de hele wereld maken melding van een probleem met het platform. Op de News Feed van gebruikers kan een eindeloze stroom gebruikersberichten verschijnen die geplaatst zijn op pagina's van bekenden en bedrijven die door deze gebruikers worden gevolgd.

Allerlei gebruikers maken melding van dit probleem. Daarbij worden alle berichten op een pagina die wordt gevolgd, rechtstreeks zichtbaar in de eigen tijdlijn. Het lijkt er ook op dat daar nu misbruik van wordt gemaakt, waarbij er nu van alles en nog wat op de Facebook-pagina's van bekende personen wordt geplaatst. Gebruikers volgen die pagina's vaak en dus verschijnen die spamberichten nu ook op hun eigen feeds.

Op onder meer Reddit, maar ook op Allestoringen en de Engelstalige versie Downdetector wordt er al volop over geklaagd. Het probleem zou zich sinds woensdagochtend voordoen. Ook wordt melding gemaakt van een probleem waarbij gebruikers van iedereen die iemand feliciteert, het desbetreffende bericht zien.

Op het moment van schrijven is op het statusdashboard van moederbedrijf Meta nog niets te zien van een probleem. The Verge heeft Meta om een reactie gevraagd, maar de website kreeg die niet direct. Het is onbekend wanneer het probleem wordt opgelost.