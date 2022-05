Net zoals zoveel xkcd's is hij zo grappig omdat hij een kern van waarheid heeft: nummertje 2347, over afhankelijkheid. Het is namelijk waar: veel projecten op het gebied van digitale infrastructuur hangen af van vrijwilligers die een klein of groter stukje software bijhouden. Hetzelfde geldt voor telefoons; de bekendste custom-rom ter wereld is na al die jaren nog altijd in handen van vrijwilligers.

LineageOS is een opvallend onopvallende organisatie. Als je een custom-rom hebt, valt op hoe vaak en snel er updates komen, maar de timing van heel nieuwe versies is dan weer grillig. We spraken Nolen Johnson die bij LineageOS niet alleen device maintainer is, maar ook verantwoordelijk is voor developer relations.