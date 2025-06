Google test de mogelijkheid om de URL-balk in Chrome voor iOS onderaan het scherm te zetten.

Volgens ontwikkelaar Steve Moser zit er zo'n versie in de experimentele Testflight-build van Chrome voor iOS. Gebruikers kunnen instellen of ze de adresbalk bovenaan het scherm willen houden, zoals nu het geval is, of onderaan het scherm. Dat laatste is vergelijkbaar met wat Safari op iOS nu al doet.