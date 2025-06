Google brengt drie losse duurzaamheids-api's uit voor ontwikkelaars

Google heeft verschillende bestaande Google Maps-api's rondom duurzaamheid en milieu uitgebreid en biedt deze nu los aan. Het gaat om api's waarmee de luchtkwaliteit, de pollendichtheid en het zonnepaneelpotentieel van een gebied in kaart gebracht worden.

Zonnepaneelbedrijven kunnen volgens Google bijvoorbeeld aan de hand van de satellietfoto's en de api beter inschatten wat voor opbrengst een installatie kan genereren. Hiervoor trainde Google kunstmatige intelligentie om accuraat de hoeken van daken te kunnen berekenen. De betreffende api is een doorontwikkeling van Project Sunroof, waarmee al eerder inzicht gegeven werd in de efficiëntie van zonnepanelen op een specifiek dak. De Solar-api is in veertig landen beschikbaar. Het is niet duidelijk of de Benelux daaronder valt. Google heeft niet voor publicatie van dit artikel gereageerd op vragen van Tweakers.

De Air Quality-api moet bedrijven inzicht geven in de luchtkwaliteit van een gebied. Deze api verwerkt volgens Google verschillende datasets, onder meer van meetstations van overheden, meteorologische data en satellieten, om een schatting te maken van de luchtkwaliteit in een regio. Ook neemt het bedrijf actieve verkeersgegevens mee in de berekeningen. De api is onder meer voor de Benelux beschikbaar.

De Pollen-api brengt vanzelfsprekend in kaart hoeveel pollen per eenheid lucht er in een bepaald gebied zitten. Op deze manieren moeten mensen met een pollenallergie inzicht krijgen in de luchtkwaliteit. Google zegt ook extra informatie te kunnen geven over de betreffende pollen. Deze dienst is in 65 landen beschikbaar, maar het is niet duidelijk of de Benelux hier ook onder valt.