Ontwikkelaar Chainfire brengt app uit voor wallpapers met gaten op Galaxy S10

De Nederlandse ontwikkelaar Chainfire heeft een app uitgebracht voor het verzamelen en instellen van wallpapers met een gat op de Samsung Galaxy S10-telefoons. Afgelopen weken verschenen er veel van zulke wallpapers, die gebruik maken van het gat in het scherm.

De app Hidey Hole staat in de Play Store en Chainfire heeft zijn app aangekondigd in een post op Reddit. Gebruikers kunnen wallpapers vinden en selecteren en daarnaast is het mogelijk om instellingen van de afbeelding, zoals helderheid en contrast, in te stellen naar eigen voorkeur. De app is vooralsnog beperkt, want de backend is statisch. De gratis app heeft geen advertenties of in-app aankopen.

Afgelopen weken verschenen veel wallpapers die gebruik maken van het gat in het scherm van de Galaxy S10e, S10 of S10+, bijvoorbeeld als ogen voor een karakter uit een film of serie of als vervanging van een ander rond, zwart element. De Galaxy S10 is na de Honor View 20 de tweede smartphone die in de Benelux verschijnt met een dergelijk gat in het scherm voor de frontcamera.

Chainfire is een bekende ontwikkelaar in de Android-wereld. De Nederlander maakte onder meer SuperSU voor het verlenen van root-toegang aan apps, maar maakt al jaren software voor smartphones. Zo schreef hij tien jaar geleden alternatieve drivers die de grafische prestaties van de HTC HD2 vervijfvoudigden. Samsung bracht de Galaxy S10 onlangs uit. Tweakers publiceerde zaterdag een review van de drie Galaxy S10-smartphones.

