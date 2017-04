Door Arnoud Wokke, donderdag 6 april 2017 07:17, 5 reacties • Feedback

Canonical stopt met de investeringen in desktop-interface Unity, de samensmelting van desktop en mobiel onder de naam Convergence en Ubuntu voor smartphones. In plaats daarvan richt de organisatie zich op Gnome en Ubuntu voor clouddiensten en internet-of-things.

Vanaf Ubuntu 18.04 LTS levert Canonical het besturingssysteem weer met Gnome in plaats van desktop-interface Unity, zegt oprichter Mark Shuttleworth. "Wat het Unity8-team tot nu toe heeft geleverd is mooi, bruikbaar en solide, maar ik respecteer dat markten en de community uiteindelijk besloten welke producten groeien en welke verdwijnen."

Op het gebied van Ubuntu voor smartphones en Convergence, het systeem om een smartphone te gebruiken als desktop, zegt Shuttleworth dat hij erop had gerekend dat de community rondom vrije software en de techindustrie beide interesse zouden hebben in een opensource-alternatief voor de gesloten systemen van grote techbedrijven. "Ik zat fout op beide punten. In de community zagen mensen onze inspanningen als fragmentatie en niet als innovatie. En de industrie heeft zich niet verzameld om deze mogelijkheid, maar heeft in plaats daarvan een benadering gekozen in de trant van 'liever de duivel die je kent', of ze investeerden in eigen platforms."

Shuttleworth zegt dat het een 'moeilijke beslissing' was om afscheid te nemen van Unity8, Convergence en het smartphone-project. Ubuntu voor smartphones draaide onder meer op toestellen van het Spaanse bq en het Chinese Meizu, maar grote merken hebben het nooit ondersteund.

Canonical zal zich gaan richten op Ubuntu's producten voor clouddiensten als Openstack, Kubernetes, MAAS, LXD, Juju en BootStack. Daarnaast legt het de focus op internet-of-things, waar het denkt met 'snaps' en Ubuntu Core sterke troeven in handen te hebben.

Terugkijken: video over Ubuntu Convergence