Meta Quest-headsets krijgen functies voor ouderlijk toezicht

Meta gaat de Quest-headsets voorzien van nieuwe functies voor ouderlijk toezicht. Volwassenen kunnen daarmee het gebruik van de headset door tieners van 13 jaar of ouder beperken. Voor jongere kinderen zijn de headsets niet geschikt volgens Meta.

In de komende maanden krijgen de Meta Quest-headsets meerdere functies voor ouderlijk toezicht. Als eerste wordt er een mogelijkheid toegevoegd waarmee ouders specifieke apps kunnen vergrendelen. Die kunnen vervolgens alleen geopend worden als het door hen ingestelde ontgrendelpatroon wordt ingevoerd. Dat Unlock Patern is nu al in te stellen om de headsets in hun geheel te vergrendelen.

Vanaf mei gaat Meta automatisch het downloaden of kopen van apps door tieners blokkeren, als de betreffende app een leeftijdsrating heeft van de International Age Rating Coalition. Er komt dan ook een optie voor ouders om per geval te bekijken en dat eventueel toch toe te staan. Dit werkt alleen als tieners hun account aan dat van een account van een volwassen persoon hebben gekoppeld.

Er komt ook een Parent Dashboard dat is te benaderen vanuit de mobiele Oculus-app. Daar kunnen ouders hun accounts linken aan die van tieners. Dat proces moet geïnitieerd worden door de tiener en zowel de tiener als ouder moet daar toestemming voor geven. Via dit dashboard kunnen ouders toestemming geven om geblokkeerde apps toch toe te staan en tieners kunnen een 'Ask to Buy'-verzoek indienen. Ook kunnen ouders in dit dashboard specifieke apps zoals de browsers blokkeren, of Link en Air Link uitschakelen, zodat de headset niet met een pc is te koppelen.

Verder geeft het dashboard een overzicht met alle apps die de tieners in bezit hebben en ouders kunnen instellen dat ze een notificatie ontvangen als een tieneraccount een aankoop doet. Ook geeft het dashboard inzicht in schermtijd en inzage in de vriendenlijst.

De functies komen met software-updates naar de Meta Quest-headsets, die eerder bekend stonden als de Oculus Quest-headsets. Meta benadrukt dat de Quest-apparaten alleen bedoeld zijn voor mensen van 13 jaar of ouder en niet geschikt zijn voor jonge kinderen.