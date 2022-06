Sniper Elite 5 verschijnt op 26 mei voor pc en consoles

Sniper Elite 5 van ontwikkelaar Rebellion verschijnt op 26 mei. De game komt naar Xbox- en PlayStation-consoles van de huidige en vorige generatie en verschijnt op Steam, in de Epic Games Store en de Microsoft Store. De game komt ook naar het Game Pass-abonnement.

Sniper Elite 5 is net als de eerdere delen in de serie een third-person shooter die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog afspeelt. Het nieuwste deel speelt zich af in Frankrijk in 1944. Spelers nemen de rol aan van Karl Fairbune, een Amerikaanse soldaat die samen met Franse verzetsstrijders de geheime Nazi-operatie Kraken ontdekt en daar meer over te weten moet zien te komen.

Ontwikkelaar Rebellion Developments toonde eind vorig jaar al gameplay en heeft nu een nieuwe trailer op YouTube gezet, waarin de verschijningsdatum bekend is gemaakt. De pc-versie kost 50 euro en de consoleversies zijn te bestellen voor 55 euro. Ook is er een Deluxe Version met Season Pass. Die kost 80 euro op de pc en staat voor 90 dollar in de Microsoft Store voor Xbox-consoles.