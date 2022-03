Rebellion toont nieuwe gameplaytrailer Sniper Elite 5

Ontwikkelaar Rebellion Developments heeft een nieuwe trailer online gezet van Sniper Elite 5. In de nieuwe trailer laat de ontwikkelaar uitgebreid de iconische 'xray-killcam' zien die ook in de vorige delen van de serie zat.

Rebellion kondigde Sniper Elite 5 afgelopen december aan. De game speelt zich opnieuw af tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ditmaal reizen spelers af naar Frankrijk omstreeks 1944 als de Amerikaanse soldaat Karl Fairbune. De trailer is hier te bekijken.

In de nieuwe trailer laat Rebellion onder andere de nieuwe 'xray-killcam' zien, die kenmerkend is voor de spelserie. Als een goedgemikt schot van Fairbune zijn doel treft, wordt via een slow motion getoond hoe de kogel door het lichaam van het slachtoffer gaat. In de trailer is te zien dat daar in dit vijfde deel nog meer details bij aanwezig zijn dan in de vorige games.

Sniper Elite 5 verschijnt op 25 mei 2022. De game komt uit op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One en pc.