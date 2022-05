Turtle Rock Studios toont kaartensysteem van co-opzombiegame Back 4 Blood

Een nieuwe trailer van Back 4 Blood geeft uitleg over het kaartensysteem en de Game Director. Zowel spelers als de AI-regisseur krijgen de beschikking over kaarten om de speelstijl aan te passen. De game van de makers van Left 4 Dead verschijnt in oktober.

Een Back 4 Blood-potje begint met de Deal van de Game Director. Daarin speelt de regisseur een set kaarten die de omgeving en vijanden aanpast. Daarmee verschijnen er bijvoorbeeld bepaalde mutaties van zombies in de game. Spelers kiezen vervolgens een eigen set kaarten, of een prebuilt deck. Dit zijn kaarten met buffs en bonussen, bijvoorbeeld voor meer schade of meer snelheid.

Tijdens het spelen van de game kunnen spelers nieuwe kaarten verdienen door uitdagingen en doelen af te ronden. Volgens ontwikkelaar Turtle Rock Studios maken de kaarten en de aanwezigheid van de Game Director ieder potje dynamisch en intens.

Back 4 Blood is een co-opzombieshooter van de makers van Left 4 Dead. De game werd eind vorig jaar aangekondigd en zou in juni uitkomen, maar in maart is dat uitgesteld tot 12 oktober. In de zomer begint wel een open bèta. Het spel verschijnt voor PlayStation- en Xbox-consoles van de huidige en vorige generatie, op Steam en in de Epic Games Store.