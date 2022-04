Back 4 Blood vereist in solomodus ook internetverbinding

Back 4 Blood, de Left 4 Dead-achtige game die later dit jaar uitkomt, kan niet gespeeld worden zonder internetverbinding, zelfs niet wanneer men alleen speelt. De ontwikkelaar zegt wel 'te kijken naar manieren om dat in de toekomst te ondersteunen'.

Dat meldt ontwikkelaar Turtle Rock Studios op Twitter. De game is gericht op samenwerking met je drie teamleden, maar kan indien gewenst ook met computergestuurde metgezellen gespeeld worden. De game kan verder ook in vier-tegen-vier-modus gespeeld worden, waarbij de extra vier spelers de rol aannemen van de zombies.

Net als Left 4 Dead is het aan spelers om in teamverband een zombie-apocalyps te overleven. Een grote onderscheidende factor aan de game zijn de cards, die gebruikers speciale eigenschappen geven als meer hp, stamina, damage of meer of betere uitrusting om tijdens een missie te gebruiken. Ook de ai director, die de vijanden uitkiest en doseert, speelt een aantal kaarten. Voorbeelden daarvan zijn donkere levels, zombies met kogelwerende vesten en extra speciale vijanden.

Back 4 Blood wordt ontwikkeld door Turtle Rock Studios, dat jaren geleden in opdracht van Valve werkte aan Left 4 Dead. Ze waren een tijd lang een Valve-dochter, maar zijn nu weer onafhankelijk. Een andere bekende titel van Turtle Rock is Evolve, een multiplayergame die eveneens veel nadruk legde op teamwork. Back 4 Blood moet op 12 oktober uitkomen voor PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series X en S en Windows. De game is ook vanaf dag 1 via de Xbox Game pass verkrijgbaar.