Makers Back 4 Blood 'kijken naar' opties inschakelen progressie in solomodus

Wie in de aankomende co-op-zombieshooter Back 4 Blood de solomodus in gaat, zal een melding te zien krijgen dat veel functies, zoals achievements, supply points halen en stat tracking, niet werkt. Spelers zijn daar ontevreden mee en de ontwikkelaar laat weten naar de opties te kijken.

Gameontwikkelaar Turtle Rock zegt op Twitter dat de 'frustraties van spelers gehoord zijn' en dat ze kijken naar 'manieren om deze kwestie aan te pakken'. Inhoudelijk nieuws over deze zaak moet later volgen, wanneer de studio 'potentiële manieren heeft om dit voor elkaar te krijgen'.

Volgens screenshots op het web, die gemaakt zijn tijdens de bèta van de game, zijn er meerdere functies die niet werken in solomodus: de decks die men voor co-op samenstelt, supply points, stat tracking en achievements. Daarnaast worden levels en doelen binnen die levels 'aangepast'. Met name het gebrek aan supply points is problematisch voor spelers, omdat ze daarmee nieuwe kaarten en speciale mogelijkheden ontsleutelen. Op Reddit is men zeer kritisch over dit aspect van de game.

Back 4 Blood wordt gemaakt door Turtle Rock, een studio opgericht door gamemakers die jaren geleden ook aan Left 4 Dead en zijn vervolg werkten bij Valve. Een andere game van de studio is Evolve, een asymmetrische multiplayergame die, ondanks een free-to-play-doorstart, niet succesvol was.

Back 4 Blood lijkt sterk op Left 4 Dead, maar er zijn wel verschillen. De grootste daarvan is het kaartensysteem; spelers stellen een deck samen met kaarten die hen bepaalde bonussen geven. Daarbij moet men denken aan stamina, munitie, herlaadtijd, schade en dergelijke. Ook de zombie-vijanden krijgen als team kaarten, die hun krachten op specifieke manieren verbeteren en daarmee meer variatie aan de game bieden. Verder is het doel van de game hetzelfde: doorkruis de levels en bereik als team de safe house. De game komt op 12 oktober uit voor Windows en de huidige en vorige generatie Xbox en PlayStation.