Programmeur maakt tool die Windows 11-taakbalk aan zijkant scherm laat plaatsen

Een Roemeense programmeur genaamd Valinet is gekomen met een verzameling tweaks die het gedrag van de taakbalk en het startmenu uit Windows 10 herintroduceert, inclusief plaatsing van de taakbalk aan de zijkant. Ook brengt hij het Win+X-menu terug en zijn er andere tweaks.

Valinets Explorer Patcher for Windows 11 staat gehost op GitHub. De patcher werkt door een, of voor extra functionaliteit nog meer, .dll-bestanden in de Windows-map te plaatsen. Na een reboot begint de patcher dan te werken en worden zijn tweaks toegankelijk. De Roemeen stelt dat de Patcher werkt op Windows 11 versie 22000.194, wat momenteel de nieuwste build is, maar dat hij 'mogelijk' ook prima werkt op nieuwere builds.

Wellicht de belangrijkste functie in de Patcher is de mogelijkheid om de taakbalk aan de linker- of rechterkant van het scherm te plaatsen. Dat is een optie die in voorgaande edities van Windows zat, maar niet in 11. Het is onduidelijk of Microsoft deze zelf nog gaat introduceren. Het plaatsen van de taakbalk aan de zijkant vindt een deel van de gebruikers fijner, omdat horizontale ruimte op een breedbeeldscherm minder schaars is dan verticale ruimte. Let op dat het hier niet gaat om de icon alignment, die naar het midden is gegaan; die valt standaard al aan te passen in de opties van het os.

Naast het verplaatsen van de taakbalk zijn er opties om de 'alle apps'-lijst direct bij het openen van Start te tonen, de maxima van die lijst aan te passen, vermiste tray-icons terug te brengen, het combineren van taakbalk-iconen te beperken of uit te schakelen en het terugbrengen van de oude zoekfunctie in Explorer. Voor de populairste opties is een gui beschikbaar, maar voor meer niche opties moet men met .reg-bestanden werken. Igor's Lab, dat de tool ook ontdekte, plaatste zijn eigen Windows 10-eske preset-bestand.

Valinet erkent dat het plaatsen van een .dll in de Windows-map kan leiden tot een alarm van een antivirusprogramma. Hij geeft toe dat dat een onconventionele manier van werken is, die regelmatig ingezet wordt door malafide software. Desalniettemin lijkt er op dit moment geen betere manier om de ingrijpende tweaks te bewerkstelligen. Voor wie de boel nog steeds niet vertrouwt, nodigt hij uit tot inspectie van de broncode op GitHub.