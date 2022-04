Microsoft geeft Office 2021 samenwerkfuncties uit Office 365 en toont ontwerp

Microsoft heeft bekendgemaakt dat Office 2021, dat op 5 oktober uitkomt, dezelfde samenwerkfuncties zal krijgen die Office 365 al heeft. Users moeten daarvoor wel OneDrive gebruiken. De prijzen van Office 2021 zijn gelijk aan Office 2019, zo was al bekend geworden.

Office 2021 krijgt naast de realtime-samenwerkfuncties uit Office 365 ook Teams, de videovergaderapp van het bedrijf. Die app is echter al los en gratis beschikbaar. Office 2021 zal 150 euro kosten en verder is er ook nog de zakelijke variant van Office 2021, die ook Outlook aan boord heeft en 250 euro kost. De pakketten zijn een alternatief op Microsoft 365, het Office-pakket met een maandelijkse vanafprijs van 7 euro per maand.

Verder krijgen de Office-apps een nieuwe visuele stijl die aansluit op de stijl van Windows 11, dat op dezelfde dag beschikbaar zal zijn. Het ontwerp behelst neutralere kleuren en rondere hoeken. Ook zullen de Office-apps zich conformeren naar de lichte of donkere modus van het os. De apps zijn wel toegespitst op Windows 11, maar het Office-pakket kan ook gewoon draaien op Windows 10 en de nieuwste drie versies van macOS.

Microsoft heeft een apart overzicht van de toevoegingen en verbeteringen online gezet. Dat is een optelsom van vele kleinere wijzigingen, verspreid over alle apps in het Office-pakket.