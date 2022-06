Microsoft brengt later dit jaar Office 2021 uit voor Windows en macOS

Microsoft gaat dit jaar een nieuwe losstaande versie van Office uitbrengen voor Windows en macOS. Het pakket krijgt vijf jaar ondersteuning en is een eenmalige aanschaf. Ook komt er een nieuwe versie van Microsoft Office LTSC voor bedrijven.

Microsoft Office 2021 is de opvolger van Office 2019 en bedoeld voor consumenten en kleine bedrijven die niet willen overstappen op de cloudversie Microsoft 365. Het gaat om een eenmalige aanschaf en de software wordt vijf jaar van ondersteuning voorzien. De prijs blijft volgens Microsoft gelijk aan die van Office 2019.

Details over de features in Office 2021 heeft Microsoft nog niet bekendgemaakt. Het bedrijf noemt de komst van de consumentenversie in een bericht over een nieuwe zakelijke Office LTSC-versie. Dat gaat om software in het long-term servicing channel. Die LTSC-versie krijgt onder andere een donkere modus en ondersteuning voor Dynamic Arrays en Xlookup in Excel. Mogelijk krijgt Office 2021 dezelfde verbeteringen. Een previewversie van Office LTSC komt uit in april.

Ook de LTSC-versie van Office krijgt vijf jaar ondersteuning. Dat is minder lang dan bij eerdere versies, die tot zeven jaar ondersteuning kregen. De software is compatibel met 32bit- en 64bit-hardware. De nieuwe release van Office LTSC komt in de tweede helft van dit jaar uit en zal 10 procent duurder zijn dan de vorige versie.