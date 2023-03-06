Microsoft Outlook voor macOS is niet langer betaalde app

Microsoft heeft een grote update uitgebracht voor Outlook voor Mac, waarmee de e-mailapp gratis te gebruiken is. Ook heeft Microsoft de app geoptimaliseerd voor Apple-socs, waardoor de app sneller zou moeten werken.

Outlook voor Mac was tot nu toe alleen beschikbaar als onderdeel van een Microsoft 365-abonnement of een aparte licentie, maar nu kunnen ook gebruikers zonder zo'n abonnement de app downloaden en gebruiken, meldt Microsoft.

De update brengt ook een betere compatibiliteit met Apple-socs zoals de M1-serie van processors en de M2 van vorig jaar. Die zitten in alle nieuwe laptops en desktops van Apple. Bovendien ondersteunt de Mac-app 'handoff', waardoor gebruikers op een iOS-apparaat kunnen verdergaan waar ze op macOS gebleven waren. De app is per direct te installeren. Het is onbekend wanneer de volgende grote update voor Microsofts eigen Windows-besturingssysteem zal komen.