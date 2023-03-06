Microsoft Outlook voor macOS is niet langer betaalde app

Microsoft heeft een grote update uitgebracht voor Outlook voor Mac, waarmee de e-mailapp gratis te gebruiken is. Ook heeft Microsoft de app geoptimaliseerd voor Apple-socs, waardoor de app sneller zou moeten werken.

Outlook voor Mac was tot nu toe alleen beschikbaar als onderdeel van een Microsoft 365-abonnement of een aparte licentie, maar nu kunnen ook gebruikers zonder zo'n abonnement de app downloaden en gebruiken, meldt Microsoft.

De update brengt ook een betere compatibiliteit met Apple-socs zoals de M1-serie van processors en de M2 van vorig jaar. Die zitten in alle nieuwe laptops en desktops van Apple. Bovendien ondersteunt de Mac-app 'handoff', waardoor gebruikers op een iOS-apparaat kunnen verdergaan waar ze op macOS gebleven waren. De app is per direct te installeren. Het is onbekend wanneer de volgende grote update voor Microsofts eigen Windows-besturingssysteem zal komen.

Outlook voor macOS, maart 2023Outlook voor macOS, maart 2023Outlook voor macOS, maart 2023

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 06-03-2023 20:08
102 • submitter: robcoenen

06-03-2023 • 20:08

102

Submitter: robcoenen

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Reacties (102)

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Jan Onderwater 6 maart 2023 21:38
Wanneer kan ik een Teams vergadering toevoegen in Outlook?
Ik heb Office 365 en daar zitten Outlook en Teams bij. Op mijn Windows bedrijfslaptop kan ik gewoon een Tesms-vergadering toevoegen bij een meeting uitnodiging in de agenda in Outlook. Ik kan dat niet op de Mac, ik moet het in Teams doen. WTF?
Waarom MS?
sjenk @Jan Onderwater6 maart 2023 23:05
Dit kan al vrij lang. Als ik op mijn Mac in de Outlook kalender een nieuwe vergadering aanmaak, dan kan ik als optie "teams meeting" aanvinken. Beetje zoals op de volgende afbeelding: https://learn.microsoft.c...ms-meeting-add-in-web.png

Je moet wel zorgen dat de kalender waaronder je de vergadering aanmaakt, is gekoppeld aan je Office 365 account, anders verdwijnt de optie.
Jan Onderwater @sjenk7 maart 2023 09:01
Ik kan op mijn Mac in Outlook in de Agenda geen vergadering aanmaken, alleen een nieuwe gebeurtenis. De optie teams meeting is er gewoon niet. Op mijn zakelijke Windows laptop heeft Outlook die optie wel.
Connor @Jan Onderwater7 maart 2023 10:41
Heb je ook de Teams app voor MacOS geïnstalleerd?
Jan Onderwater @Connor7 maart 2023 14:52
Ja, uiteraard
Guru Evi @Jan Onderwater8 maart 2023 02:00
De beheerder van de O365 instantie kan dit uitschakelen op ‘new’ Outlook (OWA en Mac) terwijl op Windows Outlook nog steeds op de plug-in/Exchange architectuur bouwt en dus je gewoon een DLL installeert om Teams ondersteuning toe te voegen.

Er zijn een hele reeks dingen die meerdere configuraties in O365 hebben voor Mac en Windows en het is niet altijd duidelijk. Blijkbaar gebruikt ‘new’ Outlook in Mac een OWA-compatible (web) API, terwijl Outlook op Windows de oude Exchange API gebruikt.
Jan Onderwater @Guru Evi8 maart 2023 08:10
Beheerder? Ik heb MS365 gewoon gekocht en geïnstalleerd op mijn mac.
Guru Evi @Jan Onderwater8 maart 2023 13:13
Wat zegt de licentie? O365 of volume license? Als je een oude (2016-2019) volume license hebt op je computer kan het zijn dat ie de Teams/O365 integratie niet detecteert (zit Teams in je abbonement?)

Zorg ook dat je “new” Outlook gebruikt en niet klassieke Outlook.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 22 juli 2024 15:32]

Jan Onderwater @Guru Evi8 maart 2023 13:45
Geen Abo, gewoon desktop versie van 365 licentie gekocht. Ook Outlook 365
Guru Evi @Jan Onderwater8 maart 2023 14:32
365 is breed. Je kunt privaat, bedrijf, enterprise al dan niet met geïntegreerde Teams.

Als je de Outlook app koopt (nu ook gratis beschikbaar) zit de integratie voor de “gratis” versie van Teams er niet bij, dat is enkel bij een abo met Teams & Outlook voor bedrijven.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 22 juli 2024 15:32]

Jan Onderwater @Guru Evi8 maart 2023 14:38
Je zegt dus als ik Office365 koop, als privé persoon, er geen integratie van Outlook en Teams in zit. Dat had ik ook al vastgesteld, vandaar mijn WTF Microsoft
Guru Evi @Jan Onderwater9 maart 2023 06:25
Afhankelijk van je abonnement, zelfs zakelijk kun je Teams eruit halen, de gratis versie van Teams heeft geen integratie met Outlook. Enkel als je betaalt voor O365 Exchange en je betaalt voor Teams is de integratie actief.

Teams is met allerlei functies (net zoals het origineel product Lync) beschikbaar als een optie en is (bij bedrijven) tussen de 5 en 25 euro per gebruiker per maand afhankelijk van de functies die je wilt activeren. Ik weet niet direct hoe het met private abos zit, Microsoft licenties is voor mij na 30+ jaren in de industrie nog steeds geen kop of staart aan te krijgen.
Tropical_Daddy @Jan Onderwater7 maart 2023 07:52
Waarschijnlijk omdat je een personal, home of family 365 account hebt en geen Business office 365 account. Helaas is de niet zakelijke variant van Teams aan alle kanten beperkt, bijvoorbeeld in de koppeling met Outlook.
Jan Onderwater @Tropical_Daddy7 maart 2023 08:56
ja, privé heb ik geen BO365 account, ik vermoede al dat het daar aan ligt. Ik begrijp niet zo goed waarom MS het zich aandoet verschillende versies te hebben, want dan moet je ook meerdere versies onderhouden en je frustreert gebruikers alleen maar.
19JM81 6 maart 2023 20:13
Heel leuk, maar met iCloud heb je er bar weinig aan, de calender van Apple wordt niet goed ondersteund...
oef! @19JM816 maart 2023 22:05
Apple ondersteunt Outlook kalenders niet bedoel je. Het praktisch de industriestandaard.
ManReadyForWar @oef!6 maart 2023 22:17
Nee, dat is niet wat we bedoelen. Je kan een Apple agenda niet delen met een andere gebruiker die bijvoorbeeld een Android telefoon gebruikt. De Microsoft agenda is daarentegen wel uitwisselbaar met Apple, Android, wat je maar wilt,
mrooie @ManReadyForWar7 maart 2023 07:37
Een Apple agenda kan je gewoon delen hoor, al jaren!
https://support.apple.com/nl-nl/guide/iphone/iph7613c4fb/ios

Vroeger ook met Exchange en Outlook
Uw Outlook gegevens bestand is beschadigd |:(
Croga @mrooie7 maart 2023 07:53
Een Apple agenda kan je gewoon delen hoor, al jaren!
Met een andere iCloud gebruiker.....

Apple agenda is net als alle andere Apple; het werkt samen met Apple en niets anders....
Vandaar Outlook; dat is zo'n beetje de industrie standaard voor het delen van kalenders, werkt ook goed op zo'n beetje alle andere platformen.

Het probleem dat de Outlook calendar niet met Apple calendar samen werkt ligt dus niet bij Outlook maar bij Apple.
FvdM @Croga7 maart 2023 18:58
Apple agenda is net als alle andere Apple; het werkt samen met Apple en niets anders....
Er is webcal ondersteuning. Wel een beetje verstopt, maar toch:
Agenda > Delen (person icon) > Publieke agenda aanvinken > Gereed > Delen > Kopieer de webcal URL.
Het probleem dat de Outlook calendar niet met Apple calendar samen werkt ligt dus niet bij Outlook maar bij Apple.
iCloud in Outlook: (mac)
- Eerst een app wachtwoord maken op https://appleid.apple.com/
- Outlook menu > Voorkeuren > Accounts > Nieuw account > naam@icloud.com > app wachtwoord > enz.
- Geef het even de tijd om te synchroniseren, misschien Outlook tussendoor herstarten. Je iCloud agenda's komen in de zijbalk.

Outlook in Apple Agenda: (mac)
- Voor werkaccounts lukt dat alleen als je werk de app 'Apple Internet Accounts' toestaat om in te loggen.
- Agenda menu > Voeg account toe > Microsoft Exchange > naam@outlook.domain > enz.

[Reactie gewijzigd door FvdM op 22 juli 2024 15:32]

Aionicus @Croga7 maart 2023 10:43
Tjah dat is ook het hele probleem met apple

Het ziet er leuk uit, het werkt maar het werkt alleen goed samen met andere mac meuk.

In enterprise loop je altijd tegen half assed baked shit aan omdat directie op hun mac weer wat wil wat eigenlijk amper haalbaar is. Als je kijkt in intune bv naar de compliancy policies / settings wat je kan instellen op een windows machine tov een mac machine. Je kan gewoon niet je compliance garanderen op mac. Er zitten teveel bugs in (azure information rights die niet altijd applied worden etc).

En in dit geval ligt het een keer niet aan de gebrekkige intune mogelijkheden, maar meer aan hoe apple hun os heeft ingericht en dichtgetimmerd heeft.

Nogmaals het staat je vrij om een apple te gebruiken. Maar eigenlijk wil je die apparaten zo min mogelijk in een fatsoenlijke enterprise omgeving hebben.

Apple met hun eigen standaarden is een drama voor de algemene industrie.
youridv1 @ManReadyForWar6 maart 2023 23:27
Ja precies, het probleem is dus dat Apple zich niet normaal aan de standaard kan houden.

Ik moet toegeven, de comment waar je op reageert verwoord het niet helemaal zo en misschien wel onjuist, maar de kern blijft dat het probleem bij apple ligt
Guru Evi @youridv19 maart 2023 06:33
Webcal is een open standaard, Exchange niet.
ManReadyForWar @19JM816 maart 2023 20:33
Ik ben een tijdje overgestapt geweest naar android en de rest van mijn gezin niet. Toen heb ik een kalender aangemaakt bij een Microsoft account en deze gedeeld met alle Macs, iPhones, etc. van mijn andere gezinsleden. Als je dat doet werkt het prima, kan je samen de agenda delen en synchroniseert hij dat deel via Microsoft. Een kalender van Apple kan je inderdaad niet delen met anders dan apple.
Ik ben inmiddels weer terug bij Apple maar heb de Microsoft agenda die ik deel met mijn gezin gehouden.

[Reactie gewijzigd door ManReadyForWar op 22 juli 2024 15:32]

Hans van Eijsden 6 maart 2023 20:21
Een belangrijke tekortkoming in deze mail client is voor mij dat S/MIME opnieuw moet worden aangezet bij elke nieuw opgestelde e-mail. Ik wil standaard elke uitgaande mail ondertekenen met S/MIME. De oude Outlook (met oude vormgeving) doet dit wel gewoon. Bij de nieuwe Outlook moet ik dat steeds handmatig aanzetten voor ik een e-mail verstuur. Ik heb vorig jaar hier melding bij Microsoft van gemaakt.
Voor wie nog meer afhankelijk is van S/MIME en standaard ondertekenen aan wil hebben is dit een issue om rekening mee te houden.
GekkePrutser @Hans van Eijsden6 maart 2023 21:54
Inderdaad, ze hebben niet overal rekening mee gehouden. De "block sender" optie was ook heel lang niet beschikbaar in de "nieuwe outlook. Je kon wel "report spam" doen maar als iemand me ongevraagd contacteert dan is het meestal geen algemene spam maar gewoon een persoonlijk contactverzoek en dan wil ik die gewoon blokkeren.

Uiteindelijk hebben ze dat wel gefixt dus hopelijk de S/Mime ook.
elmoxx 6 maart 2023 20:27
Ik heb me er niet in verdiept maar heeft Outlook voordelen tov thunderbird of bv de calendar en mail-app van Apple zelf? (rekening houdend met dat er dus geen 365-account is)

Iedereen gebruikt outlook in werkomgevingen maar dat kan toch niet genoeg reden zijn om over te stappen? Ik zie de voordelen van het 365 ecosysteem maar die mensen hadden al een account dus voor hun is er geen verandering.
Sylvia @elmoxx6 maart 2023 21:11
Op desktop ben ik overgestapt naar Thunderbird. Een heel belangrijke tekortkoming bij Outlook en Office365 Agenda is dat je agenda items na een half jaar tot 8 maanden gewoon verdwenen zijn. Echt waardeloos. Alleen herhalende afspraken blijven bestaan… Contact met MS gehad maar dan moet je eerst Outlook van de Office suite installeren, waarmee je bestaande Office (in mijn geval 2007 versie) verdwijnt en je dik problemen krijgt om die weer te installen na het verwijderen van de recentste versie. Bovendien weet ik dan nog niet of ik mijn agenda items terug heb… Outlook, de gekochte versie, was altijd de beste, behalve dan hun eigengereide bestandsindeling die niet (makkelijk) uitwisselbaar was, maar MS schijnt die knowhow niet meer in huis te hebben en beidt nu die waardeloze uitgeklede versie aan.
batjes
@Sylvia6 maart 2023 21:21
Je gebruikt Office 2007 in combinatie met MS365? En vind het raar dat je problemen ondervindt? :(:)
Sylvia @batjes6 maart 2023 21:47
En waarom zou dat niet kunnen? Office365 had ik primair voor de online agenda en mail? Niet iedereen heeft al zijn documenten in de cloud hoor….
batjes
@Sylvia6 maart 2023 21:54
Office 2007 is nogal antieke software. Wordt al jaren niet meer ondersteund en is ouder dan Office/MS 365.

Overigens klinkt het als een vrij standaard cache 'probleem', standaard staat die met 365 in Outlook op 6 maanden.
Sylvia @batjes7 maart 2023 19:39
Blijkbaar niet zo’n standaard probleem anders had support het allang op kunnen lossen met mij
Sylvia @batjes7 maart 2023 19:42
En ja, het is oude software maar het functioneert nog prima hoor, lokaal.
icecreamfarmer @Sylvia7 maart 2023 07:13
Jij draait die hele setup ook nog op Windows xp?
Sylvia @icecreamfarmer7 maart 2023 19:42
Omdat? Waarom zou je Office 2007, Word en Excel, niet kunnen gebruiken op je pc? Lekker lokaal draaien? Niet iedereen wil zijn hele hebben en houden in de cloud hebben?
icecreamfarmer @Sylvia8 maart 2023 08:53
Omdat het verouderde software is die al bijna 10 jaar niet meer ondersteund wordt.
Als je lokaal wil draaien koop je gewoon office 2022. Dat doe ik ook.
Sylvia @icecreamfarmer8 maart 2023 11:07
Je hebt gelijk, het is ernstig verouderd. Ik ga overstappen op Libre Office en meer Open source software.
icecreamfarmer @Sylvia8 maart 2023 11:21
Het maakt mij niet uit maar het maakt je computer kwetsbaar voor aanvallen. Plus zeker in office 2013 zitten veel nieuwe handige functies qua excel.
Sylvia @icecreamfarmer8 maart 2023 11:32
Ja, dat realiseer ik me nu ook, zeker omdt je schreef dat de ondersteuning al 10 jaar dood is… Dus bedankt 😉
Mercurion @Sylvia7 maart 2023 06:57
Een heel belangrijke tekortkoming bij Outlook en Office365 Agenda is dat je agenda items na een half jaar tot 8 maanden gewoon verdwenen zijn. Echt waardeloos. Alleen herhalende afspraken blijven bestaan…
Als ik me niet vergis dan is de standaardinstelling in de agenda dat 6 maanden worden gesynchroniseerd. Oudere items worden dan niet met de client gesynchroniseerd maar staan wel nog steeds op de server. Je kan het synchroniseren aanpassen in de instellingen.
tvtech 6 maart 2023 20:41
Ik vind het nog steeds bijzonder dat Outlook op Windows een stuk slechter is (naar mijn mening uiteraard) dan p de Mac. Unified inbox bv, wel op de Mac, niet op Windows. Look and feel is ook een stuk beter.
Maar icm iCloud een stuk minder bruikbaar, maar dat is op Windows ook.
ocrammarco @tvtech6 maart 2023 20:45
Ander team. Heb ik ook altijd van word op mac gevonden als ik dat gebruikte (prefereer toch Mellel). Schijt irritant dat paragraph tekens in windows zwart zijn en op mac grijs.
GekkePrutser @ocrammarco7 maart 2023 01:47
Dat 'ander team' is niet het geval meer. Ze hebben enkele jaren geleden de codebase van de Mac en Windows versie samengevoegd.

Gelukkig hebben de Mac en Windows versie nog wel hun eigen native UI.

Grappig feitje: De Mac versie van office bestond eerder dan die voor Windows :)
DeCo @tvtech7 maart 2023 12:55
Die missende unified inbox is voor mij een echte dealbreaker en gebruik ik daarom emClient, die dat wel kan (samen met het kunnen filteren op labels/categoriën, wat ook niet kan in Outlook). Onbegrijpelijk dat ze dit niet op hun eigen platform voor elkaar krijgen. Heel opmerkelijk!
Jay-v 6 maart 2023 20:46
Fun fact: deze Outlook werkt niet met self-hosted Exchange, alleen met Exchange online :Y).

Dus wanneer je geen m365 draait, maar wel exchange zit je nog steeds aan de oude Outlook + interface vast
fryelectro @Jay-v7 maart 2023 12:28
klopt, helaas hebben wij een E3 licentie met on Prem exchange en dus onbruikbaar...
Guru Evi @fryelectro9 maart 2023 06:39
In de volgende versie van Exchange (2025) wordt cloud authenticatie verplicht, dat is het probleem met de Outlook cliënt.
Roel1966 6 maart 2023 22:47
Dit zal zeker wel boze reacties op kunnen leveren door echte Apple of Microsoft fans maar het begint mij steeds meer op te vallen dat Microsoft richting Apple gaat. Kijk ik b.v. naar Windows 11 dan vind ik de look en feel toch wel erg richting MacOS gaan. Zie nu ook dat b.v. MS Outlook als gratis app word aangeboden door Apple en je MS Office ook volledig kan installeren op zowel MacOS als IOS.

Ik kan mij nog wel de tijd herinneren dat ik een iMac had maar het een hele toestand was iets van Microsoft te kunnen installeren. Dus in die zin vind ik deze ontwikkeling wel positief dat OSsen naar mekaar toe gaan groeien en compatibel zijn met elkaar. Enigste jammere van Apple blijft de beperking qua zelf kunnen uitbreiden qua interne hardware van b.v. iMacs en Macbooks. Althans jammer voor de pc enthousiastelingen die zelf graag bouwen.
Yzord 7 maart 2023 00:10
Ik ben overgestapt naar eM Client. Zeer vernuftige (wel betaalde client als je meer dan 2 accounts wilt) client welke geen gegevens van je bewaard.
Information You Never Give Us. eM Client is a desktop application and allows users to set up accounts to online services such as G Suite, iCloud, Office365 and other services. For its operation, it needs to cache some of this data on the local computer. However, the Company never retrieves and has no access to this data. This includes account data, passwords, e-mails, calendars, tasks, notes, contacts and chat messages. The Company will never access this data for any purposes. All the information we receive from you is listed in the previous paragraph.
En zoals gezegd, hij is ook gratis tot max 2 accounts. Ik heb een lifetime license gekocht en ik vind het zijn geld meer dan waard. Ik kwam bij deze na lang speuren. Thunderbird is ook een goeie client trouwens.
JustlikeNiko 6 maart 2023 20:15
"Gratis" maar volgens de App Store wel in ruil voor je onderstaande gegevens:
Location
Contact Info
Contacts
User Content
Search History
Identifiers
Usage Data
Diagnostics

[Reactie gewijzigd door JustlikeNiko op 22 juli 2024 15:32]

yoranpower @JustlikeNiko6 maart 2023 20:18
Grotendeels van deze gegevens zijn erg logisch om een mail client te laten draaien.

EDIT: Typo

[Reactie gewijzigd door yoranpower op 22 juli 2024 15:32]

JustlikeNiko @yoranpower6 maart 2023 20:26
Bij Spark email app by readle:
- Contactgegevens;
- Indetificatiemethode;
- Gebruikerscontent

Dat is al veel minder.

Bij Edison mail:
- Contactgegevens.

Dus schijnbaar kun je ook prima met minder data verzamelen een mailclient aanbieden.
Coffee @JustlikeNiko6 maart 2023 20:54
Zou het kunnen zijn dat niet alle app-ontwikkelaars even accuraat zijn in de privacy-labels die worden opgegeven?

https://www.washingtonpos...-privacy-nutrition-label/
nowaychose @Coffee6 maart 2023 21:04
Ik neem aan dat iets als locatie gegevens via Apple's api moet en dus niet afhangt van het opgeven van informatie door de developer.
Coffee @nowaychose6 maart 2023 21:09
Maar data die onder andere labels valt lijken niet zo'n automatische detectie te hebben.
Artimunor @nowaychose7 maart 2023 14:10
helaas zijn labels dus niet van dien aard, al zou dat wel makkelijk kunnen.
als je goed leest schrijft apple er zelf bij dat ze niet verantwoordelijk zijn voor deze labels, en dat het aan de app publisher is om hier volledig in te zijn.
InjecTioN @Coffee6 maart 2023 21:42
Als er door een dergelijk groot bedrijf zo laconiek over wordt gedaan, dan is dat mijns inziens absoluut reden om zo'n app al niet te installeren.

Je hebt als ontwikkelaar/uitgever gewoon je zaken op orde te hebben. In deze tijd, wanneer het om permissies en privacy gaat, al helemaal!

Ik zie het een beetje als een firewall; Ik zet preventief alles dicht en gooi alleen open wat ik nodig acht. Als iets niet werkt, dan kijk ik of er een poortje geopend moet worden om dat werkend te krijgen. Zo houd ik de controle op alles wat er binnen komt. Wanneer ik in het geval van een email-applicatie dus geen gegevens los wil laten die de app niet nodig heeft, dan wil ik die ook niet vrijgeven.

In de eerdere situatie, waarbij de app-ontwikkelaars niet even accuraat zijn, verwacht ik dat ze die spreekwoordelijke "firewall" dus überhaupt al gewoon op "allow all" hebben staan. En pas iets dicht gooien bij klachten. Een zeer kwalijke zaak wat mij betreft!
Coffee @InjecTioN7 maart 2023 07:41
De labels hebben in principe niet zo veel te maken met het werkelijke gedrag van het programma. Labels over delen van user-content met een server kunnen ontbreken, terwijl de app in kwestie wel user-content deelt.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat een e-mail client niet heeft opgegeven de lokatie te delen, maar dit op de achtergrond wel doet (al dan niet afgeleid van IP-gegevens die meekomen met de user-content).
Yzord @InjecTioN7 maart 2023 00:02
Ik zie het een beetje als een firewall; Ik zet preventief alles dicht en gooi alleen open wat ik nodig acht. Als iets niet werkt, dan kijk ik of er een poortje geopend moet worden om dat werkend te krijgen. Zo houd ik de controle op alles wat er binnen komt.
Lijkt me veel handiger dat je kijkt wat er naar buiten gaat :) het gaat om jouw gegevens die ze willen hebben.

En daarbij, iets wat van betaald naar ineens gratis gaat lijkt me vrij duidelijk. Jij bent het product geworden, niet Outlook.
InjecTioN @Yzord7 maart 2023 09:04
Een product naar "ineens gratis" zetten is mijns inziens alleen voor de ontwikkelaar/uitgever lucratief. Er wordt zo namelijk geen keuze meer bij de klant neergelegd, die wellicht meer waarde hecht aan privacy dan loyaliteit aan een app. De meeste app ontwikkelaars kiezen er daarom ook voor om de bestaande versie van de app, met betaalde features of abonnementsvormen, te laten bestaan zoals ze zijn (met enkele security fixes). En vervolgens een nieuwe versie met "gratis" features online te zetten, zodat gebruikers zelf de keuze kunnen maken.
dasiro @JustlikeNiko6 maart 2023 21:51
Dus schijnbaar kun je ook prima met minder data verzamelen een mailclient aanbieden.
en hoe populair zijn die?
JustlikeNiko @dasiro6 maart 2023 21:57
Dat is helemaal niet relevant voor de discussie.
dasiro @JustlikeNiko6 maart 2023 22:35
misschien is het gebruik van die data wel relevant voor de populariteit. Die foto (user-content) wil je kunnen doormailen naar oma en daarvoor heeft een app extra permissies nodig. Als een app ongerelateerde permissions vraagt dan kunnen de censors van Apple er niet snel genoeg bij zijn om een app te bannen (zie het begin van de discussie omdat ze dat zelfs niet deden)
JustlikeNiko @dasiro6 maart 2023 23:08
Ik denk dat dat niet echt speelt bij de bekendste mail-app die er is. Die heeft genoeg aan naamsbekendheid.
bigbadbull @JustlikeNiko7 maart 2023 12:51
Edison mail is mij dan ook niet te vertrouwen
Als je niet wil/kan controleren wie er mail verstuurd en naar wie wordt het ook heel raar.
lijkt mij eerder deur naar spam open te zetten.
identificatie methode is dus nodig.

Geen user content, lijkt mij ook niet juist te zijn, want hoe kan je een mail opstellen en versturen zonder aan de mail te kunnen
inclusief bijlages ?

usage data & diagnostics is zo wat standaard bij alle MSFT, "voor kwaliteit"

vind ik ook onzinnig :
Localisation is natuurlijk voor de geïntegreerde weer-app waar niemand blijkbaar zonder kan 8)7
Search history, tenzij dat dit intern outlook is. O-)
lenwar
@yoranpower6 maart 2023 22:32
Tsja. Heb je er wel goed naar gekeken?
Location - voor het weerbericht (optioneel)
Contact Info - Je naam, e-mail, enz
(Voor als je bijvoorbeeld een ms-mailaccount gebruikt)
Contacts - voor als je een mailtje wil sturen naar een contactpersoon
Enz, enz, enz

Allemaal heel logisch inderdaad. Lokaal dan. Maar waarom verzameld Microsoft die data? Dat vind ik helemaal niet zo logisch in veel gevallen.
Croga @lenwar7 maart 2023 07:56
De App moet toegang hebben tot al die gegevens. Dat betekend nog niet persé dat ze ook met Microsoft gedeeld worden.

Echter.... Apple gaat er prat op dat je je nieuwe iDevice meteen op dezelfde manier kunt gebruiken als je oude. En om dat te kunnen doen en toch niet meteen je hele opslag vol te hebben staan slaan veel apps zaken op een centrale server op.
lenwar
@Croga7 maart 2023 08:50
Die gegevens staan in het blokje van ‘aan mijn persoon/identiteit gekoppeld’.
Het feit dat de app bijvoorbeeld toegang nodig heeft tot mijn contactpersonen, wat ik voor een e-mail app volkomen logisch vindt, wil niet zeggen dat die gegevens aan mijn persoon gekoppeld moeten worden via de app.

Voorbeeld: Mail cliënt Bluemail vraagt om toegang tot m’n contactpersonen. (Zodat ik direct kan mailen naar m’n iOS-contactpersonen) maar die staat niet in m’n privacy-overzicht.

Bij Outlook wel.

Bluemail en outlook hebben vrijwel dezelfde functionaliteit. (Mail cliënt, agenda cliënt). Bluemail vraagt veel minder gegevens van mij.
Bluemail heeft een dienst die mijn apparaten synchroon kan houden (dus dat dezelfde accounts zowel op m’n desktop/tablet/telefoon staan)
Daar hebben zij bepaalde gegevens voor nodig en die moeten uiteraard aan ‘mij’ worden gekoppeld. Dat is logisch.
Veel zaken die MS van mij vraagt vind ik minder logisch voor een mailclient.

Zo ook de locatiegegevens voor het weer. Ik zie niet in waarom die aan mijn persoon gekoppeld moeten worden. Die kunnen prima anoniem.

Openstreetmaps (kaarten/navigatie-app) deelt zelfs helemaal geen gegevens aan mijn persoon.
Ook al heeft die app mogelijk toegang tot m’n locatie/contactpersonen/enz. Die doet dat blijkbaar allemaal lokaal op mijn telefoon.


Mijn enige conclusie is dan, dat (bijvoorbeeld) mijn contactpersonen op enige wijze naar MS verstuurd kunnen worden, en Bluemail zegt dat niet te doen. N.B. Ik maak nu de aanname dat de overzichten kloppen uiteraard.
nandervv @lenwar7 maart 2023 09:28
Als openstreetmaps zou willen, dan zouden ze je gegevens gewoon kunnen minen hoor.?

Hee, lenwar vraagt nu weer kaartdata op van een ingezoomd stukje rondom Utrecht Centraal, waar zou die toch zijn?
lenwar
@nandervv7 maart 2023 09:43
Nou ja. OSM werkt dan toevallig volledig offline. Je downloadt vantevoren segmenten van de wereldkaart, voor NL zijn de kleinste segmenten provincies. Vervolgens kan ik m’n vliegtuigmodus aanzetten en gewoon navigeren) en zonder account, maar ik snap wat je bedoelt.

Ze zeggen het niet te doen. Dat is toch het hele idee van die privacylabels.

Wat ik al schreef. Ik ga er voor de discussie even vanuit dat de privacylabels kloppen.
Yzord @yoranpower7 maart 2023 00:19
Maar toch wel gek dat andere bedrijven wel een mail client kunnen leveren die dat helemaal niet nodig heeft. Zie mijn reactie op deze artikel.

En wat eerst een betaalde app was en nu ineens gratis, dan weet je dat jij het product bent geworden. En daar is op zich niks mis mee hoor. Als je daar gewoon mee akkoord gaat, lekker doen toch? Maar ik vind het wel jammer dat we op T.net vaak bekritiseerd worden als je mensen er op wijst dat er dus gegevens worden gelogd die dus niet nodig zijn om een mail client te laten draaien. En toch best wel kritische persoonlijke gegevens.

Nogmaals, als je dat niet erg vindt, helemaal prima. Maar gun de ander ook wat ruimte die dat er niet voor over heeft. We worden zelfs vanuit de EU erop gewezen dat we op onze privacy moeten letten (hence AVG), maar op T.net heef men liever niet dat dit besproken wordt (reacties worden gemod als irrelevant of zelfs ongewenst) terwijl het juist informatief behoort te zijn naar niet wetenden.
Croga @Yzord7 maart 2023 07:59
Maar toch wel gek dat andere bedrijven wel een mail client kunnen leveren die dat helemaal niet nodig heeft. Zie mijn reactie op deze artikel.
Helemaal niet gek. Die hebben dan automatisch ook minder functionaliteit.

Zonder toegang tot je locatie kun je geen lokaal weerbericht tonen.
Zonder toegang tot je contacts kun je niet eenvoudig zoeken naar een EMail adres.
Zonder toegang tot de search history zal je type-ahead functionaliteit beperkt zijn.
Zonder toegang tot identifiers kun je geen bio-unlock implementeren (face of fingerprint).

Je kunt best een EMail app maken die helemaal geen data gebruikt. Maar de functionaliteit gaat dan wel heel erg beperkt zijn.
Rinzwind @Croga7 maart 2023 08:06
Dat kun je allemaal lokaal doen, met lokale data en/of server calls. Hoeft niets voor naar de fabrikant van de app, MS gestuurd te worden. Tenzij dit niet meer dan een schil om een website is.

Tenzij ze gewoon een Outlook.com account bedoelen... indien je die gebruikt. Fijn die generieke privacy policies. De link wijst naar https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement, wat totaal onzin is, want een generieke MS policy voor alle producten en diensten... uhuh. Je mag verwachten dat deze app zijn eigen persoonsgegevens-overeenkomst heeft.

[Reactie gewijzigd door Rinzwind op 22 juli 2024 15:32]

Croga @Rinzwind7 maart 2023 08:40
Dat kun je allemaal lokaal doen, met lokale data en/of server calls. Hoeft niets voor naar de fabrikant van de app, MS gestuurd te worden.
Wie zegt dat er enige data naar MS gestuurd wordt?
Apple maakt dat onderscheid niet. Apple stelt alleen dat de app toegang heeft tot bepaalde data, niet wat er met die data gedaan wordt.
CivLord @Rinzwind7 maart 2023 08:41
Het is dan ook dat Outlook die toestemmingen lokaal nodig heeft om deze lokaal in de lokaal geïnstalleerde app te gebruiken. Niemand zegt dat deze gegevens ook naar Microsoft gestuurd worden.
beeldbuijs @Croga7 maart 2023 11:14
Niemand kiest een mailclient vanwege het al dan niet ingebouwde weerbericht.

Als een mailprogramma mijn locatie wil weten, om een accuraat weerbericht te kunnen tonen, krijg ik het donkerbruine vermoeden dat de weerbericht-optie er met de haren bijgesleept is, als drogreden om mijn locatie te kunnen opvragen.

Als ik de weersverwachting wil zien, gaat dat imho sneller via de iOS widgets en kan dat specifieker via Buienradar.
Guru Evi @beeldbuijs9 maart 2023 06:29
De locatie wordt ook gebruikt in de kalender om te zeggen hoe lang je moet rijden/wandelen naar de volgende vergadering en kan dus dynamisch aangeven wanneer je moet vertrekken.

[Reactie gewijzigd door Guru Evi op 22 juli 2024 15:32]

beeldbuijs @Guru Evi9 maart 2023 09:55
Als je dat wil, is dat natuurlijk prima, maar van mij hoeft dat allemaal niet. Ik gebruik dat toch niet. Dan wil ik ook niet dat mijn locatie te vinden is in de data van een software-fabrikant.

Laten we realistisch zijn: Het zou niet de eerste keer zijn dat dit soort data toch weer voor commercie of erger gebruikt wordt. Zeker als ik dan bij installeren geen keuze heb en alleen een 'alles of niets' moet accepteren, vind ik dat heel foute praktijken.
CivLord @Yzord7 maart 2023 09:13
En wat eerst een betaalde app was en nu ineens gratis, dan weet je dat jij het product bent geworden.
Microsoft is geen Google, dat leeft van het exploiteren van je gebruikersgegevens.
Microsoft leeft van de verkoop van software en bijbehorende diensten. Microsoft gebruikt geen gratis software om gebruikersgegevens binnen te hengelen, maar om je te verleiden om hun betaalde programma's en diensten te gebruiken. Een onderdeel van dat laatste is ook om werknemers thuis te laten wennen aan Microsoft programma's, zodat bedrijven eerder geneigd zijn om Microsoft programma's (en de bijbehorende diensten) aan te schaffen omdat dan minder training nodig is.
Artz @CivLord7 maart 2023 17:26
Uhm sinds Windows 8, 10 en helemaal Windows 11 is Microsoft zeker wel het pad op gegaan van exploiteren van jouw gebruikersgegevens. Alles wordt gratis en tegelijkertijd komt er steeds meer telemetrie bij kijken. 'Voor het verbeteren van onze producten' zeker.
CivLord @Artz8 maart 2023 07:34
En hoe exploiteren ze die gebruikersgegevens dan volgens jou?
Ze hebben geen groot advertentienetwerk, zoals Google, Apple of Facebook en in Microsoft producten met advertenties zie ik meestal advertenties voor andere Microsoft producten en een enkele keer een advertentie in de trend van: "Huizenbezitters in uw stad kunnen zo geld besparen!".
Jouw gegevens zullen intern gebruikt worden welke producten je gebruikt, hoe je ze gebruikt en wat Microsoft kan doen om meer betaalde eigen producten te verkopen en waarschijnlijk zijdelings ook om producten te verbeteren.
Jouw gebruikersgegevens hebben voor Microsoft een interne marketing waarde, maar worden niet extern geëxploiteerd. Wanneer je jou gratis producten of diensten aanbieden gaat het ze niet primair om jouw gebruikersgegevens en de mogelijkheid om je advertenties voor te schotelen, zoals bij Google, maar zoals ik al eerder geschreven heb, om je te verleiden van betaalde diensten en producten af te nemen of om je werkgever te verleiden betaalde licenties op Microsoft producten over te nemen.
Guru Evi @CivLord9 maart 2023 06:31
Microsoft advertentie inkomsten waren $10 Miljard vorig jaar.
Mexxwelll @JustlikeNiko7 maart 2023 07:32
Gelukkig staat Microsoft bekend geen winstoogmerk te hebben over te verzamelen data in tegenstelling tot sommige concurrenten.
justdaboo 6 maart 2023 20:31
Ik gebruikte tot 2 jaar terug altijd Outlook, al vanaf de vroege jaren. Nu (op mn Mac's) eigenlijk alleen mn Office 365 webmail. Ik miste enorm om op een simpele manier mn locale mailstore te verplaatsen naar een andere disk. Ik zal n's kijken of dit inmiddels kan... ik heb er een hard hoofd in :)

[Reactie gewijzigd door justdaboo op 22 juli 2024 15:32]


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