Samsung verwijdert reclame uit standaardapps op zijn Android-telefoons

Samsung heeft de advertenties uit zijn Pay, Health, Themes en Weather-apps gehaald, melden verschillende media. Het bedrijf had dat volgens een Zuid-Koreaanse krant beloofd te doen en voegt nu ook de daad bij het woord.

Zowel The Verge als 9to5Google melden de afwezigheid van reclame in de apps in kwestie. De topman van Samsungs smartphonedivisie maakte de beslissing nadat een medewerker van het bedrijf klaagde over de reclame, zo schreef de Zuid-Koreaanse krant Yonhap. Volgens de topman heeft het bedrijf gezocht naar 'nieuwe groeimogelijkheden' op verschillende gebieden, waaronder advertenties, maar luistert het bedrijf nu naar kritiek van klanten en medewerkers.

In Nederland en België lijken de reclames niet of nauwelijks aanwezig geweest te zijn, dus die consumenten zullen hier weinig van merken. Buiten deze landen om ging het om pop-ups en beeldvullende reclames. Samsung toont in de Benelux echter wel advertenties op zijn smart-tv's. Die worden op dit moment niet verwijderd.

Advertenties in Samsung-apps - Afbeeldingen: Android Central