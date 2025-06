Google laat ontwikkelaars meer html-elementen toevoegen aan picture-in-picture

Google werkt aan een verbeterde versie van de picture-in-picturemodus in Chrome. In een experimentele versie van de browser kunnen ontwikkelaars allerlei html-functies aan een PiP-venster toevoegen, zoals playbackcontrols.

Google heeft in de bètaversie van Chrome 111 een functie toegevoegd die het Document PiP noemt. Daarmee wordt een nieuwe api toegevoegd aan de feature om video's als picture-in-picture af te spelen. Ontwikkelaars kunnen daarmee html-elementen toevoegen aan een videostream die in een apart PiP-venster wordt afgespeeld.

Daar bestaat momenteel al een api voor zodat webontwikkelaars wat simpele elementen zoals een pauzeknop kunnen toevoegen aan PiP-streams, maar die is erg beperkt. Google noemt als voorbeeld van de nieuwe modus een scrollbare afspeellijst die in het PiP-venster kan worden ingeladen. Met de nieuwe api krijgen ontwikkelaars niet slechts een videostream waar ze enkele HTMLVideoElement-functies in kunnen laden, maar een volledig open 'document' waarin alle denkbare HTMLElements kunnen worden gezet.