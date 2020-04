Google geeft 2-in-1-Chromebooks nieuwe touchscreengestures met Chrome OS-update

Google komt met een update voor Chrome OS waarmee 2-in-1-Chromebooks, die dus zowel als laptop en als tablet zijn te gebruiken, ondersteuning krijgen voor nieuwe touchscreengestures. Dat moet de navigatie eenvoudiger maken als de apparaten als tablet worden gebruikt.

De gestures die met versie 81 naar Chrome OS komen, zijn specifiek gericht op de tabletweergave van convertibles die op Chrome OS draaien. Volgens Google maken de nieuwe gestures het eenvoudiger in in deze tabletmodus te navigeren. Het bedrijf stelt dat gebruikers na de update bijvoorbeeld sneller tussen webpagina's kunnen navigeren, door vanaf de linkerkant van het scherm naar rechts te swipen. Daarmee wordt de vorige pagina getoond.

Verder is het Home-scherm tevoorschijn te toveren door met een vinger vanaf de onderkant van het scherm naar boven te swipen. Met een grotendeels vergelijkbare beweging is ook een overzicht op te roepen van alle openstaande apps en vensters; het enige verschil is dat de wijsvinger hierbij aan het einde van de opwaartse beweging kort stil moet worden gehouden op het scherm.

Google zegt dat het ook gedacht heeft aan het benutten van zoveel mogelijk schermruimte. Daartoe is onder meer de Quick shelf, waar bijvoorbeeld veelgebruikte apps aan kunnen worden bevestigd, compacter gemaakt. Deze kleine, horizontale balk is op te roepen door een korte opwaartse swipe-beweging. Verder is nu een picture-in-picture-functie beschikbaar voor Google Play Store-apps op Chromebooks.

Ook kunnen gebruikers na de update verschillende Chrome-browsertabbladen beheren door dragging en zijn tabbladen te sluiten door omhoog te swipen. Hiervoor wordt een strook met meerdere, naast elkaar weergegeven browsertabs geïntroduceerd. Specifieke deze browsernavigatievernieuwingen komen als eerste beschikbaar voor de Lenovo Chromebook Duet, die in de komende paar maanden moet uitkomen. Daarna krijgen andere Chromebooks deze opties voor de tabletmodus.