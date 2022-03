Apple ondersteunt vanaf volgende week betaalde abonnementen in Podcasts-app

Apple ondersteunt vanaf volgende week betaalde abonnementen in zijn Podcasts-app. De bedoeling was dat de ondersteuning al eerder zou komen, maar Apple was nog niet klaar. De ondersteuning zit erin vanaf dinsdag 15 juni.

Met de abonnementen kunnen luisteraars toegang krijgen tot bonuscontent of eerder toegang krijgen tot afleveringen, zegt Apple in een mail aan podcasters waar onder meer 9to5Mac aan refereert. De release stond gepland voor vorige maand, maar de fabrikant besloot de release van abonnementen uit te stellen en nog even te sleutelen aan de functie.

Dat is nodig ook, want volgens The Verge klagen veel makers over dat Apple Podcasts niet langer goed werkt. Zo verschijnen afleveringen soms niet of later in de feed van gebruikers en verdwijnt artwork. Het is onbekend hoe wijdverspreid dat probleem is. Apple kondigde de ondersteuning van betaalde abonnementen in Podcasts in april aan.