Google Assistent kan lichten aan- en uit doen op bepaalde tijden

De Google Assistent heeft de mogelijkheid gekregen om lichten aan- en uit te doen op bepaalde tijden of met bepaalde triggers, zoals zonsopkomst of zonsondergang. Tot nu toe kon de digitale assistent lichten alleen onmiddellijk in- of uitschakelen.

De functie staat omschreven op een site van Google, merkte een redditor op. Met de nieuwe functie is het mogelijk om, in elk geval in het Engels, een tijd te noemen waarop de lichten aan of uit zouden moeten. Dat was tot nu toe niet mogelijk met de digitale assistent.

Er zitten nog wel wat beperkingen aan de functie, merkt Android Police op. Zo vraagt Assistent niet door als een gebruiker zegt dat lichten 'morgen' aan moeten, waardoor het niet gebeurt omdat er geen tijd genoemd is. Ook is annuleren van de commando's nog niet mogelijk, terwijl dat wel zou moeten kunnen. Commando's kunnen tot zeven dagen van tevoren worden gegeven.