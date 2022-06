Albert Heijn is gestopt met app voor Google Assistent

Albert Heijn is gestopt met zijn toepassing om boodschappen te bestellen via Googles digitale Assistent. Het ging volgens de winkelketen om een test en die stopte vorige week. De test krijgt volgens het bedrijf geen vervolg.

De app voor de Google Assistent werkt niet meer, zo bevestigt de klantenservice. Google heeft de pagina over de app nog wel online staan, maar na het oproepen van de app geeft deze weer dat hij niet meer actief is. Er is geen vervanging voor de AH-app voor de Assistent.

De app was volgens Albert Heijn een test die op 2 november afliep en die geen vervolg zal krijgen. Waarom dat zo is, staat er niet bij. AH sprak drie jaar geleden voor het eerst over de komst van de app. Hoeveel gebruikers er waren, is onbekend.

Er kwamen onlangs diverse gebruikscijfers naar buiten over Nederlandstalige apps van bekende merken voor de Google Assistent. Donald Duck heeft er maandelijks 100.000, schreef Emerce. Damesblad Margriet heeft er 2200, bleek uit een artikel van Villamedia.