Actie-rpg Genshin Impact krijgt update voor 60fps op PlayStation 5

Het Chinese bedrijf miHoYo, de ontwikkelaar van de populaire, gratis te spelen actie-rpg Genshin Impact, heeft een update uitgebracht waarmee de game met 60fps is te spelen voor bezitters van de PlayStation 5.

Ontwikkelaar miHoYo heeft versie 1.1 van Genshin Impact uitgebracht, waarmee de mogelijkheid van 60fps op de PS5 beschikbaar is. Deze nieuwe versie van de game betekent verder de introductie van vier nieuwe personages, nieuwe content voor het verhaal, nieuwe wapens en de introductie van een reputatiesysteem.

Genshin Impact kwam eind september uit voor de PlayStation 4, Windows, Android en iOS. Er wordt ook gewerkt aan een versie voor de Nintendo Switch. Het is een openwereld-rpg. Door de grafische stijl met het gebruik het gebruik van cel shaded graphics wordt Genshin Impact vaak vergeleken met The Legend of Zelda: Breath of the Wild van Nintendo.

In de eerste twee weken leverde de free-to-playgame al 100 miljoen dollar op. Volgens analist Daniel Ahmad van Niko Partners was de actie-rpg vooral populair in China, Japan, Zuid-Korea en in de Verenigde Staten. Het verdienmodel bestaat uit het doen van in-gameaankopen, waarmee spelers betere vechters en uitrusting kunnen bemachtigen. De winkansen om bepaalde items te verkrijgen, worden weergegeven.