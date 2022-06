OnePlus 5 krijgt weer elektronische videostabilisatie via Android 10-upgrade

Smartphonefabrikant OnePlus heeft de Android 10-upgrade voor zijn drie jaar oude smartphones 5 en 5T hervat. De nieuwe upgrade, OxygenOS 10.0.1, voegt elektronische stabilisatie weer toe voor vloeiendere video's.

De upgrade komt eerst uit voor de OnePlus 5 en de 5T volgt binnenkort, zegt OnePlus. Het gaat om een ota-update. Versie 10.0 kwam in mei al uit, maar vanwege een bug stopte het aanbieden van de upgrade. Nu is de bug opgelost en de nieuwe versie klaar. De toevoeging van electronic image stabilization is ook nieuw, want die was bij de vorige release nog in ontwikkeling. De OnePlus 5 had dat al, maar de 10.0-release haalde dat weg.

Het gaat om een ota-update die woensdag nog maar voor een beperkt aantal gebruikers beschikbaar zal zijn. In de komende dagen komt de update breder beschikbaar. De komst van Android 10 naar de OnePlus 5 en 5T werd in oktober vorig jaar aangekondigd door de fabrikant.

Toen noemde de fabrikant het tweede kwartaal van dit jaar als de releaseperiode. In september vorig jaar voorzag OnePlus de 7-toestellen al van Android 10 en in november waren de OnePlus 6 en 6T aan de beurt. De OnePlus 5 kwam uit in het voorjaar van 2017, terwijl de 5T volgde in het najaar van datzelfde jaar.

Update, 21:07: De OP5 had al eis, maar 10.0-release haalde dat weg, merkte AnonymousWP op.