Belgische supermarktketen Colruyt start met ingesproken boodschappenlijstjes

Klanten van de Belgische supermarktketen Colruyt kunnen gebruik maken van ingesproken boodschappenlijstjes. Na het inspreken via de Google Assistent verschijnen de lijstjes automatisch in de MyColruyt-app en op de website van de supermarkt.

De Colruyt-spraakassistent stelt klanten in staat om producten en hoeveelheden toe te voegen aan hun digitale boodschappenlijst. Dit werkt op Android en iOS met de Google Assistent of met een slimme luidspreker, zoals de Nest Mini. Na de opdracht 'praat met Colruyt' kunnen gebruikers de gewenste producten dicteren, met zinnetjes als 'voeg appelen toe'. Gebruikers moeten hun Colruyt-login eerst aan hun Google-account te koppelen via de Home-app.

Tijdens het inspreken van een boodschappenlijst wordt volgens Colruyt ook rekening gehouden met de voorkeur van de klant. Wanneer iemand bijvoorbeeld 'melk' toevoegt, voegt de toepassing automatisch een soort en hoeveelheid melk toe die de klant eerder heeft gekocht.

De nieuwe functie werd eerder dit jaar al getest onder tweehonderd klanten van de supermarktketen. Dit gebeurde met de Google Assistent uit Nederland en Frankrijk, omdat de Belgische versie op dat moment nog niet beschikbaar was. Volgens Colruyt wilde 83 procent van de testers de ingesproken boodschappenlijstjes ook in het dagelijkse leven gebruiken.

Uit de test bleek verder dat de gesprekken met de Colruyt-spraakassistent te eentonig waren. "Door meer variatie in de dialogen te stoppen, hebben klanten nu minder het gevoel dat zij met een robot praten", aldus een woordvoerder van de supermarktketen. Colruyt is naar zeggen de eerste supermarkt in België die ingesproken boodschappenlijstjes aanbiedt. In Nederland kan het al langer, onder meer bij Albert Heijn en Jumbo.