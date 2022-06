Colruyt Group bouwt volledig automatische self-servicewinkel

Begin november opende Colruyt Group in Gent OkayDirect, een volledig geautomatiseerde self-servicewinkel die 24/7 open is en waar klanten alle handelingen kunnen verrichten met een smartphone-app of klantenkaart. Het systeem is in eigen huis ontwikkeld door een innovatieteam met daaromheen veel bijeengebrachte expertises van Colruyt Group IT. “De snelheid waarmee we dit hebben neergezet, zorgde voor veel focus.” "Het is belangrijk dat dit goed gebeurt, alleen al omdat de systemen 24/7 beschikbaar moeten zijn"

De OkayDirect-vestiging in Gent is een voorlopig unicum in België. Klanten komen de winkel binnen met een QR-code op hun app. Met die app scannen ze om deuren te openen, of linken ze hun smartphone aan een mandje zodat ze hands-free kunnen winkelen. Het afrekenen gebeurt bij de check-out, wederom met de QR-code. De producten verschijnen zo automatisch op je bon, zonder ze extra te hoeven scannen. De bedoeling van Colruyt Group is niet om zomaar een automatenruimte te bouwen, maar om in te zetten op verse producten en kwaliteit. Achter dat alles zit een hoop technologie rond onder meer de sensoren; alleen in de 150 m2 grote winkel in Gent zijn dat er al zo’n 1500. “We hopen dat het systeem aanslaat, zodat we in een later stadium kunnen opschalen naar meer winkels op meer locaties”, zegt projectmanager Daan Germeau.

In het team van Daan werken verschillende experts samen, zoals system engineer David Gooskens, die ervoor verantwoordelijk is dat alle netwerken goed met elkaar communiceren. “Het is belangrijk dat dit goed gebeurt, alleen al omdat de systemen 24/7 beschikbaar moeten zijn. Het netwerkverkeer met de achterliggende servers moet zonder problemen verlopen. Daarnaast is er ook een verbinding met de servers waar een externe partij de inhoud van het virtuele winkelmandje bij de kassa uitleest en de betaling afhandelt.” Om dit te doen, zijn meerdere developers betrokken bij het project. Joren Van den Brande is een van de twee software-engineers die de software heeft ontwikkeld die in de winkel draait. “Wij bouwen veel in-house. Alles, van het uitlezen van sensordata tot en met de integratie met de software van onze externe partner.” Het ‘kernteam’ van OkayDirect is een compacte groep van vijf personen. “Daarnaast werken we samen met veel experts binnen Colruyt Group. Als innovatieteam houden wij ons bezig met het innovatiestuk, waarbij we samenwerken met een businessteam voor de operationele processen.”

Onderdeel van bredere digitaliseringsslag

Als het gaat om het inrichten en draaiend houden van een fysieke winkel beschikt Colruyt Group natuurlijk over ruime ervaring en kennis. De rol van technologie is de laatste jaren steeds groter geworden. “We zijn overal hard bezig met vernieuwing”, zegt Daan. “Niet alleen met OkayDirect, maar ook met de Colruyt Laagste Prijzen-winkel en onze andere merken. Voor de klant is dit nog niet altijd even zichtbaar, veel gebeurt achter de schermen. Toch zijn op elke afdeling inmiddels specifieke innovatieteams actief.” In Halle heeft Colruyt Group een testlab waarin onder meer een fysieke winkelruimte is ingericht als testomgeving. Joren: “Hier hebben we het concept en de software ontwikkeld en doorgetest met een kleinschalige winkelset-up van vier kasten” Het is allemaal heel snel gegaan, zegt hij. “In het begin van 2021 zijn we begonnen met het project, waarbij we maar een paar maanden hadden voor de ontwikkeling. En dan was er ook nog de verbouwing in Gent. Pas een paar weken voor de opening hebben we een volledige stresstest van alle systemen kunnen uitvoeren.”

"Er zit veel hardware en software aan vast om je virtuele winkelmandje te updaten waarmee je bij de kassa komt" Voor de locatie Gent is gekozen om verschillende redenen. “Het is een studentenstad die niet te klein en niet te groot is. Bovendien hebben we een goed zichtbare locatie in het centrum gevonden om een winkel te kunnen testen. Op loopafstand liggen twee Colruyt-vestigingen waarvan medewerkers snel ter plaatse kunnen zijn als het nodig is.” De nieuwe winkel beschikt over tachtig kasten waar klanten hun producten uit kunnen halen. Sensoren zijn in deze kasten ingebouwd, waarbij het systeem detecteert welke kast openstaat en welke producten de klanten meenemen of juist terugzetten. “Er zit veel hardware en software aan vast om je virtuele winkelmandje te updaten waarmee je aan de kassa komt”, zegt Joren. “Voor het achterliggende winkelsysteem hebben we bestaande hardware van Colruyt Group gebruikt, maar veel software en hardware, zoals een algoritme voor productherkenning en de opbouw van een winkelmandje, zijn zaken die vanaf scratch zijn ontwikkeld. De controllers en schappen hebben we volgens ons design laten maken, en dan is er nog de vertaling van de hardware naar de softwarecomponenten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een sturingsapplicatie voor sensoren, die we zelf hebben ontwikkeld.”

Real-time ondersteuning op afstand

In een self-servicewinkel is het van belang dat klanten hulp kunnen krijgen wanneer ze daarom vragen. “Wij hebben een tool ontwikkeld waarmee de helpdesk is te contacteren”, zegt Joren. “Het werkt via een intercom, waarna een servicemedewerker aan de hand van logs kan meekijken met de klant om hem of haar in real-time te helpen.” Dit is een aspect waar stevig op is ingezet. “Zeker in de eerste periode, waarin klanten nog moeten wennen aan het nieuwe concept, moeten we er alles aan doen om ze over de drempel te helpen. Via de support-tool kunnen we veel controleren. Aan de andere kant hebben we triggers lopen achter de schermen. Omdat de omgeving vol sensoren zit, krijgen we in ons controlecentrum meldingen binnen als iets fout gaat, bijvoorbeeld wanneer een kast een keer niet goed sluit.”

“Het op tijd opleveren van de software was spannend, maar dat gold ook voor het vinden van de juiste hardware, en in de testset-up uiteindelijk ook voor de vraag of de software en servers het verkeer aankunnen als je ineens 1500 sensoren aansluit”, zegt David. “Als het gaat om het netwerk hebben we onderweg nog veel veranderd, en ondertussen moest de security ook goed zijn om transacties veilig af te handelen.” Ook na de opening van de winkel ontstaan voortdurend nieuwe inzichten. Daan: “Het gaat soms om kleine praktische dingen, bijvoorbeeld de uitvoering van de sloten van de kasten en de sensoren die we daarin gebruiken."

Doorpakken op nieuwe inzichten

Door snel op te moeten leveren en de omgeving ‘live te zetten’ heeft het team in korte tijd veel voor elkaar "We zijn bezig met het evalueren van de eerste klantervaringen. Onze eerste stap is in ieder geval om dit neer te zetten en te kijken hoe de klanten ermee omgaan" gekregen, vindt David. “Door de druk ben je met de juiste dingen bezig en is er focus. Juist daardoor hebben we nu inzichten gekregen waar we op door moeten pakken als we dit concept verder willen opschalen. De infrastructuur kunnen we bijvoorbeeld nog meer solide inrichten door redundantie toe te voegen. Maar ook op de klantervaring hebben we na de opstart nog bijgestuurd. Audioboodschappen, om maar iets te noemen, zijn zeker in de beginfase van de winkel hard nodig om de klant door het proces van winkelen en afrekenen te helpen. Dit is ook een reden dat we allereerst voor een studentenstad hebben gekozen; jongeren zijn over het algemeen toch wat vertrouwder met digitale technologie en alleen daardoor wennen ze er al sneller aan.”

Omdat het pilotproject van OkayDirect in Gent nog maar net is gestart, is het lastig om nu al het succes van het concept in te schatten. “We zijn bezig met het evalueren van de klantervaringen. Onze eerste stap is in ieder geval om dit neer te zetten en te kijken hoe klanten ermee omgaan. We hebben tot nu toe vooral gefocust op de klantervaring, maar ook in de backend kunnen we nog veel verbeteren. Het beter aansturen van de bevoorrading aan de hand van sensordata, bijvoorbeeld. In de winkel zelf willen we het gedrag van klanten nog beter in beeld krijgen om het afrekenproces te optimaliseren of producten slimmer te plaatsen. Denk dan aan zaken als het maken van heatmaps van klantbewegingen, waarmee we de indeling van de winkel verbeteren aan de hand van beschikbare data. Zeker op het vlak van data-analytics kunnen we nog heel veel doen.”

