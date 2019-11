Albert Heijn stopt proef waarbij medewerkers foto in ondergoed moesten opsturen

Supermarktketen Albert Heijn is gestopt met een proef, waarbij medewerkers een foto in ondergoed moesten uploaden om een algoritme de maat van nieuwe bedrijfskleding te laten bepalen. De supermarktketen 'betreurt de verwarring'.

Het stopzetten van de proef komt na een publicatie in NRC, waaruit bleek dat werknemers in Nijmegen de mededeling hadden gekregen dat het gebruik van de app om foto's te uploaden in ondergoed 'essentieel en verplicht' is. Werknemers voelden zich ongemakkelijk bij het uploaden van de foto's. Albert Heijn claimt dat het de bedoeling was om duidelijk te maken medewerkers vrijwillig mee konden doen.

De bedoeling was dat de werkgever via een algoritme aan de hand van foto's automatisch de juiste maat zou bepalen voor de nieuwe bedrijfskleding van de supermarktketen. Door foto's in ondergoed of strakke sportkleding te gebruiken, zou het algoritme goed de contouren van het lichaam en dus de maat kunnen bepalen.

Autoriteit Persoonsgegevens had zich al uitgesproken tegen de proef. "Bizar. Albert Heijn heeft helemaal geen grondslag om zijn werknemers dit op te leggen", aldus een woordvoerder tegen NRC. "Als medewerker in een arbeidsrelatie kun je nooit vrij toestemming geven, omdat de relatie hiërarchisch is." AP wijst erop dat het extra ingewikkeld ligt bij minderjarige medewerkers.

Voor het stopzetten verdedigde Albert Heijn zich met de de uitleg dat een app als deze bij de tijd past en dat het de bedoeling is dat iedereen in kleding met de juiste maat zou moeten lopen. Dat het zou gaan om een verplichting is volgens de supermarktketen 'een misverstand'.