Supermarkten passen apps aan om duidelijker te zijn over gebruik van gegevens

Enkele supermarkten gaan hun apps aanpassen om duidelijker te maken waar bepaalde gegevens voor verzameld worden. Dat gebeurt naar aanleiding van een uitzending van Kassa, waarin een ontwikkelaar en docent van de Hogeschool Utrecht stelt dat dit te onduidelijk was.

Kassa liet UX-ontwerper Marcel Stalenhoef van de Hogeschool Utrecht onderzoek doen naar de apps van vijf grote supermarkten. Daarbij keek hij naast de gebruiksvriendelijkheid ook naar hoe de apps de gebruiker voorlichten over privacy en voorwaarden. Stalenhoef keek dus niet naar de rechtmatigheid van gegevensverzameling, maar vooral naar hoe de apps gebruikers daarvan op de hoogte stelden. Hij concludeerde dat klanten bij drie van de vijf apps slecht voorgelicht worden.

De meeste supermarkten geven aan de apps aan te passen naar aanleiding van het onderzoek van Kassa. Albert Heijn zegt in een reactie 'te handelen conform de privacyvoorwaarden' en zegt dat klanten daarvan worden ingelicht op het moment dat zij de app starten. De supermarkt zegt dat het 'de privacymeldingen in de app binnenkort updatet om voorop te lopen in privacybescherming'. De supermarkt was niet direct bereikbaar om uit te leggen wat het daar precies mee bedoelt.

Plus gaat minder persoonlijke informatie vragen bij de registratie en gaat op meer plekken in de app aangeven waarom gegevens verzameld worden. Coop zegt dat het 'alleen het noodzakelijke online heeft staan voor de AVG-wetgeving'. Vanaf volgende maand gaat het bedrijf klanten de mogelijkheid aanbieden een keus te maken welke cookies zij wel en niet accepteren. Picnic en Jumbo zijn wel helder over hun privacybeleid. Ze geven volgens de onderzoeker duidelijk aan wanneer welke informatie verzameld wordt en met welk doel.

Stalenhoef zegt dat de apps vaak niet duidelijk uitleggen waarom zij bepaalde persoonsgegevens verzamelen. "De apps vragen bijvoorbeeld om je leeftijd, maar vertellen er niet bij waarom ze dat doen. Je weet dus niet of het is omdat ze je dan geen alcohol mogen verkopen, of omdat ze een profiel van je aanleggen", vertelt hij aan Tweakers. Ook stelt Stalenhoef dat veel informatie niet per se noodzakelijk is voor het bezorgen van boodschappen.