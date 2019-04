Microsoft verwijdert MS Paint toch niet uit Windows 10

Microsoft is teruggekomen op zijn besluit om MS Paint uit Windows 10 te verwijderen en het programma via de Microsoft Store beschikbaar te maken. De tekenapplicatie blijft in het besturingssysteem aanwezig.

De bevestiging dat MS Paint in Windows 10 blijft komt bij monde van Brandon LeBlanc van het Windows Insider Program-team bij Microsoft. Hij reageert daarmee op een opmerking dat een waarschuwingsscherm over het verdwijnen van Paint niet meer verschijnt in de tekensoftware.

Microsoft maakte twee jaar geleden bekend dat MS Paint als Classic Paint in de Microsoft Store zou verschijnen. Gebruikers zouden daar voortaan de applicatie gratis kunnen downloaden. Het bedrijf wilde het programma niet meer standaard met Windows 10 meeleveren omdat het OS in de ogen van Microsoft al de opvolger bevat: Paint 3D.

In de afgelopen updates van Windows 10 bleef het tekenprogramma gewoon aanwezig en waarom Microsoft nu definitief terugkomt op zijn beslissing is niet bekend. Ook is niet duidelijk of Microsoft Paint blijft ondersteunen met nieuwe functies en er bijvoorbeeld wel een app op basis van het Universal Windows Platform van maakt.

Bij de bekendmaking dat Paint uit Windows zou verdwijnen kwam er de nodige kritiek van gebruikers die vonden dat Paint 3D niet de eenvoud had van de voorganger. Paint zit al sinds 1985 bij het verschijnen van Windows 1.0 in Microsofts OS.