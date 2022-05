Microsoft gaat Paint en Snipping Tool via Microsoft Store updaten

Microsoft heeft een nieuwe testversie van Windows 10 uitgebracht en onderdeel van deze release is dat MS Paint en de Snipping Tool voortaan updates via de Microsoft Store in plaats van via Windows-updates krijgen.

Microsoft heeft Windows 10 Insider Preview Build 21354 vrijgegeven voor Windows Insiders die het Dev-kanaal gebruiken. De Windows 10-apps Paint en de Snipping Tool hebben daarbij nieuwe icoontjes gekregen en zijn in de Microsoft Store geplaatst om deze via die softwarewinkel te updaten in plaats van via Windows-updates. De Snipping Tool is tegelijkertijd samengevoegd met Snip & Sketch en heeft zijn eigen plek in het startmenu gekregen. De stappen zijn onderdeel van Microsofts strategie om het bijwerken van standaard-apps van Windows 10 los te trekken van OS-updates.

Een andere wijziging bij de nieuwe buildversie is dat gebruikers voortaan content adaptive brightness control kunnen uitschakelen, oftewel het automatisch aanpassen van de schermhelderheid voor langere accuduur. Ook toont Windows 10 bij de testversie of een scherm een hdr-certificering heeft. Ten slotte krijgen gebruikers meer invloed op de gepersonaliseerde news & interests-sectie op de taakbalk. Deze functie is nog niet actief in Nederland en België, maar Microsoft wil deze wel wereldwijd beschikbaar maken.