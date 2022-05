VanMoof-e-bikes en Belkin-oortjes worden vindbaar met Apples Find My-functie

Apple heeft het Find My-netwerk opengesteld voor externe fabrikanten. Daarmee kunnen deze fabrikanten hun producten vindbaar maken in het netwerk wanneer gebruikers iets kwijt zijn. VanMoof, Belkin en Chipolo zijn de eerste bedrijven die meedoen aan Find My.

Deelnemende producten krijgen het 'Works with Apple Find My'-label. Apple zegt dat fabrikanten aan 'strenge privacymaatregelen' moeten voldoen, willen ze aan het Find My-netwerk verbonden kunnen worden. Goedgekeurde apparaten verschijnen in het nieuwe Items-tabblad in de Find My-app. Find My werkt met een bluetoothnetwerk dat bestaat uit Apple-apparaten van gebruikers.

Gebruikers kunnen verloren producten van andere gebruikers zien in de app. Klikken zij op zo'n product, dan verschijnt een bericht en de contactgegevens van de eigenaar. De eigenaar van het product kan weer een melding ontvangen wanneer een product is gevonden. Apple zegt dat deze locatiecommunicatie is versleuteld en dat Apple of de fabrikant niet de locatie kan volgen. Het bedrijf wil later deze lente met chipsetfabrikanten specificaties delen over Apples ultrawideband-U1-chip. Deze chip is aanwezig vanaf iPhone 11-smartphones en laat apparaten nauwkeuriger locaties bepalen.

VanMoof is een van de eerste drie externe fabrikanten die meedoet aan Find My. Alle S3- en X3-e-bikes die vanaf woensdag 7 april zijn besteld ondersteunen het Find My-netwerk. Gebruikers kunnen hun fiets via de Find My-app in de Verloren-modus zetten. Hier kunnen ze de elektrische fiets ook een geluid laten maken, om deze in bijvoorbeeld een drukke fietsenstalling te kunnen lokaliseren.

Bij Belkin gaat het om de Soundform Freedom True Wireless-bluetoothoordoppen die de Find My-ondersteuning krijgen. Dit zijn nieuwe oortjes waarvan de verkoop 'binnenkort' start en krijgen ondersteuning voor Qualcomm aptX, een accuduur van acht uur en een oplaadcase die een accuduur van 28 uur biedt. Dit doosje is draadloos op te laden of via een USB-C-poort. De oortjes zijn IPX5-gecertificeerd. Het laatste product dat nu meedoet aan Find My is de ONE Spot-sleutelhanger-tracker van Chipolo.