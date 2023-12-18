Gerucht: iPhone 16 Pro krijgt ultragroothoekcamera van 48 megapixel

De iPhone 16 Pro-smartphones van Apple krijgen mogelijk een ultragroothoekcamera van 48 megapixel. Het zouden de eerste iPhones zijn met twee 48-megapixelcamera's; de huidige camera met ultragroothoeksensor in de iPhone 15 Pro-serie is 12 megapixel.

Het gerucht is afkomst van Weibo-gebruiker Instant Digital, al beweerde Apple-analist Jeff Pu eerder hetzelfde over de iPhone 16 Pro-modellen. De Pro-modellen in de iPhone 14- en iPhone 15-reeks zijn voorzien van een 48-megapixelhoofdcamera, maar hebben een 12-megapixel-ultragroothoekcamera. Daarnaast claimt TF Securities-analist Ming-Chi Kuo dat Apple de telecamera met 5x-zoomlens van de iPhone 15 Pro Max naar beide iPhone 16 Pro-modellen brengt.

De upgrade van 12 megapixel naar 48 megapixel moet ervoor zorgen dat de lens van de ultragroothoekcamera meer licht kan opvangen. De primaire camera's in de iPhone 14 Pro- en iPhone 15 Pro-toestellen maken gebruik van pixelbinning om de informatie van vier pixels samen te voegen tot één pixel, wat betere resultaten moet opleveren in situaties met weinig licht. Naar verluidt zal de pixelbinningtechnologie vanaf de iPhone 16 Pro-serie ook naar de ultragroothoeklens komen.

Ook ProRAW-foto's moeten mogelijk worden via de 48-megapixel-ultragroothoekcamera's. Dit bestandsformaat combineert raw fotografie met de eigen beeldverwerkingstechnologie van Apple, waardoor gebruikers meer controle hebben over het bewerken van de foto's. ProRAW is al aanwezig op Pro-modellen sinds de iPhone 12-reeks.

De iPhone 16-serie wordt in of rond september 2024 verwacht, gezien Apple de meeste iPhone-modellen in de maand september heeft uitgebracht. Volgens Kuo voorziet Apple de toestellen van een verbeterde microfoon voor AI-toepassingen. Daarnaast zou de techgigant een goedkoper productieproces gebruiken voor de soc in de toestellen. Verder wordt er een nieuwe 'opname'-knop verwacht, die zich onder de aan-uitknop bevindt.