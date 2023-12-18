Gerucht: iPhone 16 Pro krijgt ultragroothoekcamera van 48 megapixel

De iPhone 16 Pro-smartphones van Apple krijgen mogelijk een ultragroothoekcamera van 48 megapixel. Het zouden de eerste iPhones zijn met twee 48-megapixelcamera's; de huidige camera met ultragroothoeksensor in de iPhone 15 Pro-serie is 12 megapixel.

Het gerucht is afkomst van Weibo-gebruiker Instant Digital, al beweerde Apple-analist Jeff Pu eerder hetzelfde over de iPhone 16 Pro-modellen. De Pro-modellen in de iPhone 14- en iPhone 15-reeks zijn voorzien van een 48-megapixelhoofdcamera, maar hebben een 12-megapixel-ultragroothoekcamera. Daarnaast claimt TF Securities-analist Ming-Chi Kuo dat Apple de telecamera met 5x-zoomlens van de iPhone 15 Pro Max naar beide iPhone 16 Pro-modellen brengt.

De upgrade van 12 megapixel naar 48 megapixel moet ervoor zorgen dat de lens van de ultragroothoekcamera meer licht kan opvangen. De primaire camera's in de iPhone 14 Pro- en iPhone 15 Pro-toestellen maken gebruik van pixelbinning om de informatie van vier pixels samen te voegen tot één pixel, wat betere resultaten moet opleveren in situaties met weinig licht. Naar verluidt zal de pixelbinningtechnologie vanaf de iPhone 16 Pro-serie ook naar de ultragroothoeklens komen.

Ook ProRAW-foto's moeten mogelijk worden via de 48-megapixel-ultragroothoekcamera's. Dit bestandsformaat combineert raw fotografie met de eigen beeldverwerkingstechnologie van Apple, waardoor gebruikers meer controle hebben over het bewerken van de foto's. ProRAW is al aanwezig op Pro-modellen sinds de iPhone 12-reeks.

De iPhone 16-serie wordt in of rond september 2024 verwacht, gezien Apple de meeste iPhone-modellen in de maand september heeft uitgebracht. Volgens Kuo voorziet Apple de toestellen van een verbeterde microfoon voor AI-toepassingen. Daarnaast zou de techgigant een goedkoper productieproces gebruiken voor de soc in de toestellen. Verder wordt er een nieuwe 'opname'-knop verwacht, die zich onder de aan-uitknop bevindt.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 18-12-2023 14:54 100

18-12-2023 • 14:54

100

Lees meer

Apple iPhone 16

vanaf € 729,-

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Apple iPhone 16 Pro

vanaf € 1.199,-

4 van 5 sterren

Alles over dit product

Is een extra knop de upgrade waard?

28 sep 2024 | met video

Is een extra knop de upgrade waard?

Apple iPhone 16-serie Review

372
Apple iPhone 15 Pro

vanaf € 1.124,95

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Apple iPhone 16 Pro Max

vanaf € 1.294,-

5 van 5 sterren

Alles over dit product

Apple iPhone 15 Pro Max

vanaf € 1.099,25

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Apple iPhone 16 Plus

vanaf € 899,-

4 van 5 sterren

Alles over dit product

Bloomberg: Apple onthult iPhone 16, Apple Watch 10 en AirPods 4 op 10 september
Bloomberg: Apple onthult iPhone 16, Apple Watch 10 en AirPods 4 op 10 september Nieuws van 24 augustus 2024
Analist: Apple stelt 'under-display'-Face ID uit tot 2026
Analist: Apple stelt 'under-display'-Face ID uit tot 2026 Nieuws van 6 mei 2024
Dummy's tonen iPhone 16 Pro-modellen met grotere schermen
Dummy's tonen iPhone 16 Pro-modellen met grotere schermen Nieuws van 4 april 2024
Gerucht: iPhone 16 en 16 Plus hebben meer werkgeheugen en snellere wifi
Gerucht: iPhone 16 en 16 Plus hebben meer werkgeheugen en snellere wifi Nieuws van 15 januari 2024
'Apple wil toegang tot content nieuwsuitgevers om AI-model te trainen'
'Apple wil toegang tot content nieuwsuitgevers om AI-model te trainen' Nieuws van 23 december 2023
Apple lost bug op waarmee Flipper Zero-multitool iPhones kon laten crashen
Apple lost bug op waarmee Flipper Zero-multitool iPhones kon laten crashen Nieuws van 16 december 2023
Apple breidt Self Service Repair-programma uit naar Nederland
Apple breidt Self Service Repair-programma uit naar Nederland Nieuws van 13 december 2023
Apple iOS 17.3 krijgt functie die iPhone-gebruikers moet beschermen bij diefstal
Apple iOS 17.3 krijgt functie die iPhone-gebruikers moet beschermen bij diefstal Nieuws van 13 december 2023
Beeper Mini werkt opnieuw; gebruikers moeten Apple ID gebruiken
Beeper Mini werkt opnieuw; gebruikers moeten Apple ID gebruiken Nieuws van 12 december 2023
Apple brengt iOS 17.2 uit met dagboekapp en Qi2-support voor iPhone 13 en 14
Apple brengt iOS 17.2 uit met dagboekapp en Qi2-support voor iPhone 13 en 14 Nieuws van 12 december 2023
Apple bevestigt maatregelen te hebben genomen tegen Beeper Mini
Apple bevestigt maatregelen te hebben genomen tegen Beeper Mini Nieuws van 10 december 2023
Kuo: Apple geeft iPhone 16-serie verbeterde microfoon voor AI-toepassingen
Kuo: Apple geeft iPhone 16-serie verbeterde microfoon voor AI-toepassingen Nieuws van 7 december 2023
Meer producten en artikelen
Smartphones Apple iPhone

Reacties (91)

-Moderatie-faq
91
87
40
4
0
32
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
JBVisual 18 december 2023 15:23
Een mooie ontwikkeling dat de sensors beter worden in het volgende model.
Al vraag ik aan mede tweakers met verstand van zaken de volgende vraag:

Vraag 1
Als een camera sensor hetzelfde formaat behoud met meer pixels, dan verwacht ik dat er per pixel minder licht opgevangen kan worden (ze worden tenslotte kleiner). daarnaast liggen pixels niet 1 op 1 tegen elkaar, waardoor er altijd een stukje ruimte tussen pixels zal zijn die geen functie heeft.

Ik snap dat meer pixels kan zorgen voor meer kwaliteit, maar ik begrijp alleen niet hoe meer pixels zorgen voor een betere licht ontvangst.

Vraag 2
Waarom zou een bedrijf als Apple kiezen voor sensors van 48MP, terwijl sommige concurrenten al aanzienlijk meer bieden (Motorola Edge 30 Ultra bied bijvoorbeeld al 200MP)

Nu weet ik dat het aantal MP qua pixels al een behoorlijke overkill is voor wat wij op schermen en foto's zullen afdrukken, en zit de kwaliteit ook in veel andere zaken behaald worden.
Maar de sensoren van andere A merken zijn alles behalve slecht te noemen.
CharlesND @JBVisual18 december 2023 17:43
Vraag 1
Als een camera sensor hetzelfde formaat behoud met meer pixels, dan verwacht ik dat er per pixel minder licht opgevangen kan worden (ze worden tenslotte kleiner). daarnaast liggen pixels niet 1 op 1 tegen elkaar, waardoor er altijd een stukje ruimte tussen pixels zal zijn die geen functie heeft.
Vergeet het verhaal dat pixels in een camerasensor (alleen) gevoelig zijn voor rood, groen en blauw licht. Als je zo'n streng kleurfilter over je pixels heen legt blijft er van de lichtgevoeligheid weinig over. Alle pixels zijn gevoelig voor alle kleuren, alleen zijn ze afwisselend gevoeliger voor rood, groen of blauw licht. Dat maakt de sensor een heel stuk gevoeliger.

Om uit die 'slordige' kleurregistratie toch een mooi en realistisch kleurplaatje met minimale ruis te krijgen maken camerafabrikanten gebruik van wat ze terecht kleurWETENSCHAP noemen en vaak krijgt dat brok techniek zelfs trots een eigen naam: Digic X, Bionz, Expeed, Venus etc. Uiterst complexe software en hardware waardoor camerafabrikanten uit bijvoorbeeld dezelfde Sony sensor toch verschillende resultaten in ruis- en kleurwaarden weten te halen.

Met meer pixels kan er meer en nauwkeuriger gerekend worden. Het zou goed kunnen dat er lagere ruiswaarden en betere kleuren behaald kunnen worden door aan 4 kleinere pixels te rekenen en het dan samen te vatten in plaats van de input van 1 4x grote pixel direct te gebruiken. Ondanks dat er op die 4 kleinere pixels samen minder fotonen vallen dan op die ene grotere pixel.

Maar dat wordt dan dus meer dan gecompenseerd door de berekende lagere ruis (dus een hogere praktische lichtgevoeligheid) plus de mogelijkheid om misschien nog mindere strenge kleurfilter te gebruiken waardoor er alsnog meer licht op de pixels valt.
Vraag 2
Waarom zou een bedrijf als Apple kiezen voor sensors van 48MP, terwijl sommige concurrenten al aanzienlijk meer bieden (Motorola Edge 30 Ultra bied bijvoorbeeld al 200MP)
Rekenwerk kost energie en veroorzaakt warmte, een kortere batterijduur en vooral tijd, nadelig als je veel plaatjes per seconde wil schieten. Ik denk dat het nogal scheelt of je van een 200 MP sensor simpelweg matrixjes van 4x4 pixels optelt tot 1 pixel en zo aan 12 MP komt of dat je van een 48 MP sensor elke pixel meeneemt in een totaal berekening voor een 12MP plaatje. Het gebruik van een 12, 48 of 200 MP sensor is denkelijk de afweging wat de meeste marketingwaarde heeft; een uitmuntend beeld of uitmuntende specs...

Ik zie zelf al een duidelijk verschil tussen met dezelfde videocamera gemaakt UHD shots waarbij het ene shot is teruggerekend vanaf de totale 5K sensor en een shot waar de pixels 1-op-1 zijn overgezet van sensor naar beeld. Alleen haalt hij met dat terugrekenen maar 30 bld/sec, en met 1-op-1 gebruik 60 bld/sec. Het rekenen voor betere beelden heeft dus duidelijk zijn prijs!
player-x @CharlesND19 december 2023 07:19
Met meer pixels kan er meer en nauwkeuriger gerekend worden.
Theoretisch correct, maar in de praktijk is minder vaak meer, met grotere pixels gaat ook de gevoeligheid omhoog, en de hoeveelheid ruis omlaag.

Voor zover ik weet, het raster, waar de pixel in liggen, wordt qua oppervlakte verhouding groter, en dat gaat ten koste van de dynamische range, CMOS sensors hebben ook last van het screendoor effect.
Alleen is het effect visueel op censors anders, je kan de mazen wel kleiner maken, maar de breedte van het raster zelf niet, en dit heeft vooral effect in lage licht omstandigheden.

Vriendin van mij is fotografe, en had altijd 2 camera's bij haar, een Nikon D750 (24MP/2K) en D850(48MP/4K), en zij schoot al haar foto's op de D750 (behalve architectuur), en had de D850 puur gekocht omdat ze daar mee 4K kon filmen, toen de D780 (24MP + 4K) uit kwam, verdween de D850 uit haar tas, en werd de D750 haar 2de camera.
Verwijderd @player-x19 december 2023 10:17
Een grotere sensor vangt meer licht. Grote of kleine pixels op eenzelfde sensor maakt niks uit. Dus het verhaal van "de pixels zijn groter dus meer low-light performance", dit is een hardnekkige mythe.

Als het buiten regent en ik houd een paraplu op z'n kop.. en ernaast een paraplu die in 4en verdeeld is. Welke vangt meer regen? Juist, allebei hetzelfde. Kortom, onzin. En ook bewezen door bijv Tony Northrup dmw testen.

Er zijn meer variabelen. Pixelgrootte doet er niet toe. Sensorgrootte wel.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 13:20]

g4wx3 @Verwijderd19 december 2023 21:47
misschien in praktijk niet van belang, maar in theorie is er steeds sprake van een drempelspanning.
Zonnepannelen en de omvormers hebben dat, maar ook diode's (klassiek 0,7v).
In theorie hebben 4 kleine pixels net weinig, maar zou 1 grote wel makkelijk over dezelfde drempelspanning kunnen
Verwijderd @g4wx320 december 2023 10:10
Daarom zeg ik, er zijn meer variabelen. Ik moet het wat simplificeren om mijn punt te maken.
Maar realworld testen laten gewoon zien dat een Eos R5 beter is in low light dan een R6. En iedereen koopt die R6 vanwege de zgn low light performance. Das toch mooi he 😋
CharlesND @player-x19 december 2023 13:24
Theoretisch correct, maar in de praktijk is minder vaak meer, met grotere pixels gaat ook de gevoeligheid omhoog, en de hoeveelheid ruis omlaag.
Dat klopt als het aantal pixels in je uiteindelijke beeld gelijk is aan het aantal pixels in je sensor. Nikon optimaliseert de software voor de 24 MP sensor van de D780 voor een 24 MP plaatje, en de 48MP van de D850 voor een 48 MP plaatje en dan bieden de grotere, meer fotonen vangende pixels van de D780 uiteraard voordelen wat betreft ruis/signaal verhouding.

Maar als je een 48 MP sensor in de D780 zou plaatsen en de soft- en hardware zou aanpassen om uit die 48 MP een maximale kwaliteit 24 MP plaatje te berekenen dan zou dat echt betere plaatjes opleveren dan het gebruik van een 24 MP sensor. En een 1,5x zo dure camera dus Nikon laat dat wel uit z'n hoofd...

Nogmaals: een sensorpixel geeft maar 1 waarde -inclusief ruis- door, de software interpoleert op een uiterst complexe manier aan de hand van waardes van omringende sensorpixels met andere kleurgevoeligheid die ene waarde naar drie verschillende Rood, Groen en Blauw waardes en haalt de ruiscomponent er zo veel mogelijk uit. Als je dat fijnmaziger met een dubbel of zelfs viervoudig aantal 'omliggende' pixels kan doen is er simpelweg veel meer informatie beschikbaar om de 'juiste' kleurwaarde te berekenen en de (in eerste instantie hogere) ruis weg te filteren.
player-x @CharlesND20 december 2023 09:58
Maar als je een 48 MP sensor in de D780 zou plaatsen en de soft- en hardware zou aanpassen om uit die 48 MP een maximale kwaliteit 24 MP plaatje te berekenen dan zou dat echt betere plaatjes opleveren dan het gebruik van een 24 MP sensor. En een 1,5x zo dure camera dus Nikon laat dat wel uit z'n hoofd...
De D850 was €3800, en de D750 €2100 bij lancering, waar veel portret fotograven vaak/meer de voorkeur gaven voor het natuurlijkere beeld van de D750, over de D850.

Zoals ik zij, die goede vriendin van mij had zowel de 3j oudere D750 en de D850, en gaf toch de voorkeur aan de D750.
IKON @JBVisual18 december 2023 15:44
Megapixel zegt helemaal NIKS over de kwaliteit van de foto. Grotere pixels vangen meer informatie bijvoorbeeld waardoor je in alle lichtomstandigheden veel mooiere foto's kunt schieten (lagere ISO bv). Daarbij kun je 100000 Megapixels hebben, als je lens er niet scherp genoeg voor is heb je er nog niks aan. En als de pixels dan zo klein zijn dat ze te weinig licht vangen en je dus veel ruis krijgt is dat ook klote. Is je resolutie wel hoog, maar zijn je foto's niet bruikbaar scherper. In tegendeel zelfs.

De meest gangbare maten waarop foto's getoond worden zijn ook niet zo groot dat behoefte hebt aan veel megapixels. Is alleen maar een ander verhaal als je er een poster van wilt maken half zo groot als een huis, als je er van uit gaat dat alle andere variabelen kwalitatief gelijk blijven.

Al met al wil je een mooie compromis tussen een goeie lens, genoeg pixels voor scherpe foto's, maar ook dat de pixels groot genoeg zijn om genoeg licht en informatie op te vangen. "Te veel" Megapixels kan zelfs detrimenteel zijn.
Verwijderd @IKON19 december 2023 10:24
"Grotere pixels vangen meer informatie bijvoorbeeld waardoor je in alle lichtomstandigheden veel mooiere foto's kunt schieten (lagere ISO bv)."
Dit is niet waar. Grotere SENSORS vangen meer informatie. In hoeveel stukjes ik die sensor verdeel zegt niets over de hoeveelheid licht die ik vang. Sterker nog, ik vang meer detail als ik hem in meer stukjes verdeel. Kortom, meer MP is beter.
Maak het eens heel extreem. 1 pixel die licht vangt of 10.000 op dezelfde oppervlakte. Beide vangen evenveel licht. Welke geeft een beter plaatje denk je?

Bewijs: https://youtu.be/VSFqCnzIe9M?si=wBBWZXeoa48XOyUi
IKON @Verwijderd19 december 2023 19:54
Mjah ligt eraan. Pixel binning zorgt niet voor niks voor een lagere iso. Daarbij is het onmogelijk dat een kleinere pixel net zo veel lichtinval krijgt als eentje die vijf keer zo groot is. De rest gaat er namelijk naast.

Het is in de fotografie algemeen bekend dat je op een zelfde sensor grootte met minder pixels meer licht en minder ruis hebt.

[Reactie gewijzigd door IKON op 22 juli 2024 13:20]

Verwijderd @IKON20 december 2023 10:07
“Algemeen bekend” ah nee ok dan heb ik niks gezegd natuurlijk.
Dan kun je natuurlijk alle logica en argumentatie aan de kant schuiven en gewoon achter de rest aanlopen nietwaar? :) :)
IKON @Verwijderd22 december 2023 14:21
Hoezo logica aan de kant schuiven? Hoe groter de oppervlakte van een pixel is hoe meer fotonen deze kan opvangen. Ik snap niet wat daar onlogisch aan is. Alles wat naast de pixel komt ziet die niet, als de pixel kleiner is komt er meer naast die pixel en vangt de pixel dus relatief minder fotonen op. Dus heb je meer compensatie nodig in de vorm van bijvoorbeeld hogere iso en/of andere versterking en dus krijg je meer ruis. Bij grotere pixels heb je daar minder last van, maar wat je terecht zegt, boet je in aan scherpte. Alhoewel, als er meer ruis is boet je ook in aan scherpte. Daarom is de kwaliteit van een foto niet alleen afhankelijk van 1 variabele, maar van heel veel variabelen, waaronder het aantal pixels, maar zeker niet uitsluitend. Andere zaken zijn minstens zo belangrijk, als niet veel belangrijker.

Wat jij zegt is niet logisch.

En dan heb je het over scherpte, maar 200MP op fotoformaat afgedrukt zie je het meeste niet eens omdat de foto gewoonweg te klein is en omdat er geen printer (gangbaar) is die met die resolutie print. Ook geen (gangbaar) scherm om het daarmee weer te geven. Professionele fotografen hebben de mooiste foto’s geschoten met +- 20MP de laatste 15 jaar, zo scherp als maar wat voor wat je kan zien.

Meer MP is alleen maar handig als je op hele grote formaten gaat drukken of terug kijken boven een bepaald punt. Voor 99% van de fotografie heb je er niks aan en brengt het alleen maar uitdagingen.
Tweddy @JBVisual18 december 2023 15:31
Sensoren worden ook groter qua oppervlakte. Iphones met een 1" sensor gaan echt wel komen en wellicht houdt het dat niet eens op. Samen met computational photography, AI en slimmere pixels is dat wel de grens denk ik, betere foto's komen toch echt ook door betere (grotere) lenzen.
bzzzt
@Tweddy18 december 2023 16:21
Lijkt me heel sterk dat sensoren nog veel groter kunnen, je zit altijd met de flange distance (afstand tussen de achterkant van de lens tot de sensor). Dat wordt dan een toestel van minimaal een centimeter dik.
De kwaliteit van sensoren wordt natuurlijk langzaam aan wel beter. Ik zou eerder verwachten dat daar de betere kwaliteit van moet komen al zijn er helaas ook merken die bewust beroerde camera's verkopen en de AI kaart trekken...
sdziscool @JBVisual19 december 2023 00:04
Betreffende vraag 2, lenzen kunnen maar zoveel detail "verwerken", heeft te maken met de scherpte van de lens etc. Dat betekent dat er best een limiet zit aan hoeveel detail je kan resolven met een telefooncamera lens. Niet dat er absoluut geen verschil is tussen 48MP en 200MP maar de resultaten zijn zeker niet "zoveel keer" scherper, je krijgt gewoon net iets scherpere fotos voor een hoop extra moeite, en dan zijn je bestanden veel groter, kost het meer energie en als je er compleet op inzoomt zodat je 1 op 1 pixels hebt, ziet het er slechter uit!
Verwijderd @JBVisual19 december 2023 10:28
"Ik snap dat meer pixels kan zorgen voor meer kwaliteit, maar ik begrijp alleen niet hoe meer pixels zorgen voor een betere licht ontvangst."

Heel goed. Is dus ook niet zo.

"Waarom zou een bedrijf als Apple kiezen voor sensors van 48MP,"
Marketing. En het is geen 48MP, maar 12MP met een quad beyer layout.

Laat je niks wijsmaken ;) Het is gewoon 12MP, al jaren.
turkosh 18 december 2023 15:14
Wat ik jammer vind, is dat met elk release de camera bump/berg/eiland groter en groter wordt. Iedereen accepteert inmiddels het rare gewiebel op de tafels, waardoor we tegenwoordig het scherm eerder op de tafel leggen dan de achterkant.
Straks past het allemaal niet meer in ons broekzak vanwege de enorm uitstekende camera's. Geen slim bumper/case kan hier tegenop. Dit is trouwens niet Apple only, maar die zetten helaas wel een trend.

Markt is dun bezaaid als het gaat om fatsoenlijke smartphones zonder "gewiebel". Nogmaals, jammer.
Donstil
@turkosh18 december 2023 15:25
Wat ik jammer vind, is dat met elk release de camera bump/berg/eiland groter en groter wordt. Iedereen accepteert inmiddels het rare gewiebel op de tafels, waardoor we tegenwoordig het scherm eerder op de tafel leggen dan de achterkant.
Straks past het allemaal niet meer in ons broekzak vanwege de enorm uitstekende camera's. Geen slim bumper/case kan hier tegenop. Dit is trouwens niet Apple only, maar die zetten helaas wel een trend.

Markt is dun bezaaid als het gaat om fatsoenlijke smartphones zonder "gewiebel". Nogmaals, jammer.
Nu ben ik geen “smartphone plat op de tafel gebruiker” en stoor mij daarom niet aan een camera eiland maar het eiland moet wel heel ver groeien wil het niet meer in mijn broekzak (chino’s) passen. Zover gaat het echt niet komen.
Lagonas @turkosh18 december 2023 15:32
Ik heb vanuit sociaal oogpunt helemaal geen probleem met het scherm op tafel leggen ipv de achterkant. Ik heb persoonlijk m’n telefoon niet in m’n broekzak als ik ergens zit maar leg deze automatisch met het scherm naar beneden op tafel. Zit net wat comfortabeler. Dit is niet vanwege de camera bump, maar om de aandacht bij m’n gesprekspartner te houden ipv elke 10 min afgeleid te zijn van notificaties en het scherm dat weer aan gaat

[Reactie gewijzigd door Lagonas op 22 juli 2024 13:20]

IKON @turkosh18 december 2023 15:39
Ik heb de 14 Pro Max elke dag in mijn broekzak. Geen problemen mee.
Verwijderd @turkosh18 december 2023 15:43
Ik vind de telefoon sowieso niet lekker zitten in mijn broekzakken. Het speelde al voordat ik mijn huidige toestel met camera-eiland had. Daardoor draag ik hem altijd in mijn jaszak of tas. In de zomer wanneer ik geen jas aan heb, blijft de telefoon dan ook vaak lekker thuis.
kiang @turkosh18 december 2023 16:41
het rare gewiebel op de tafels,
Pixel camera bar master race 8-)
Nyarlathotep @turkosh18 december 2023 16:48
Prima toch, je telefoon met het scherm omlaag op tafel leggen. Dan wordt je ook niet afgeleidt door al die zinloze notificaties (die je overigens uit kan zetten maar niemand denkt daar aan of wil dat).
Overigens is het op veel telefoons ook de optie dat je telefoon op stil gaat als je deze zo neerlegt. Nog beter!
Left @turkosh18 december 2023 22:43
Helemaal mee eens. Ik koop al jaren iphones vanwege de kwaliteit en het uiterlijk. Af en toe een fotootje maken is leuk maar ik hoef echt geen semi professionele camera. En die bump vind ik gewoon lelijk en onpraktisch. Mijn huidige iphone is nog een iphone 8, ik hoop dat als ik hem vervang er nog een plat model over is ..
Tomatoman @Left19 december 2023 06:24
Ik koop al jaren iphones
Mijn huidige iphone is nog een iphone 8
Dat klinkt meer als ‘Ik koop al jaren geen iPhones’. De iPhone 8 werd in 2017 geïntroduceerd.
Left @Tomatoman19 december 2023 16:29
Ja maar werd nog jaren daarna verkocht he. Ik koop nooit het allernieuwste model.
drakiesoft @turkosh18 december 2023 15:17
Die plastic Hoesjes heft dit op, non issue. Verder heeft bijna iedereen tegenwoordig zo'n handig houdertje.
spokje @turkosh18 december 2023 15:50
Koop je toch zo'n nektasje :P
s0kkie 18 december 2023 15:19
Dit is toch al jaren het geval?
De nieuwe Pro krijgt alles van de Pro Max van het jaar daarvoor en de nieuwe non Pro krijgt alles van de Pro van een jaar eerder.
Donstil
@s0kkie18 december 2023 15:29
Dit is toch al jaren het geval?
De nieuwe Pro krijgt alles van de Pro Max van het jaar daarvoor en de nieuwe non Pro krijgt alles van de Pro van een jaar eerder.
Nee hoor dat is niet de standaard, er zijn wel eens jaren geweest waarin de Pro en grote Pro verschillend waren (zoals dit jaar met de 5x lens op de Max) maar er zijn ook genoeg jaren geweest waarin de Pro en grote Pro gelijk waren (zoals met de 13 en 14 pro serie bijvoorbeeld).

Het wisselt een beetje.
BruceLee 18 december 2023 16:41
En de iphone 17 pro krijgt een 48 mp tele lens dat is ook allang bekend en niks dan een logische stap.
Waah 18 december 2023 16:52
Doe maar eens 4K120 voor video (alle camera's). Anders is er voor mij geen upgrade-reden :Y)

11 Pro Max werkt nog prima verder.
MetalSonic 18 december 2023 17:15
Hopelijk komt er ook een iPhone 16 mini!
Ben nog erg blij met de 13 mini. Heerlijk formaat en voor wat ik hem voor gebruik snel zat. Ook de accu is goed te doen.

*wishfull thinking*
teek2 @MetalSonic18 december 2023 23:01
Echt he. Echt balen. Ik heb de 12 mini, hoop dat hij het nog lang doet... Anders misschien mn laatste iPhone. Misschien krijgt de volgende SE de formfactor van de mini's? We kunnen hopen...

Ik vind de normale echt heel groot.

[Reactie gewijzigd door teek2 op 22 juli 2024 13:20]

Noam 18 december 2023 15:25
Ik ga wachten totdat Apple verplicht wordt om "makkelijk" vervangbare batterijen te implementeren in de iPhone's (zie bron). Op dit moment is die camera creep en marginale processor verbeteringen niet meer relevant voor mij. De grootste problemen naar mijn mening in de telefoon industrie is de wegwerp mentaliteit, slechte security/OS support en batterijen die na een paar jaar aanzienlijk verminderen in capaciteit.

Bron van wetsvoorstel: https://data.consilium.eu...ent/PE-2-2023-INIT/en/pdf
bzzzt
@Noam18 december 2023 16:29
Wegwerp mentaliteit is puur van de gebruiker. Apple levert gewoon 8 jaar security updates en toch zijn er zat mensen die na 2 jaar alweer een nieuwe willen. Gelukkig zijn iPhones nog wat waard dan zodat ze niet de prullenbak ik gaan en anderen ze kunnen (door) gebruiken.

Batterij kan je gewoon laten vervangen bij Apple voor een deugdelijk, gegarandeerd net zo goed exemplaar als wat je bij de telefoon krijgt, geen merkloos grabbelton exemplaar waarvan je niet kan weten of die het na een jaar nog doet. Als je het milieu zo belangrijk vindt koop je geen goedkope rotzooi.
Benieuwd of Apple de uitzondering krijgt voor water sealing want al je zelf met je telefoon gaat prutsen is die niet meer waterdicht.
choogen @bzzzt18 december 2023 18:06
Apple zou natuurlijk ook best zelf officiële Apple accu's rechtstreeks aan consumenten kunnen gaan verkopen (quod non), dus het argument uit je tweede alinea gaat niet echt op. Het probleem zit hem voornamelijk in de ontoegankelijke manier waarop de accu tegenwoordig zit ingebouwd.

Het verhaal dat er geen waterdichte telefoon te fabriceren valt zonder de accu vast te lijmen is al lang en breed naar het rijk der fabelen verwezen, aangezien meerdere fabrikanten hebben aangetoond dat zoiets prima mogelijk is. Het is allemaal simpelweg een kwestie van een goed doordacht design, iets waartoe de EU-wetgeving fabrikanten binnen een aantal jaren zal dwingen.

[Reactie gewijzigd door choogen op 22 juli 2024 13:20]

Corneel44 @bzzzt19 december 2023 09:58
Apple zou simpel baterijen in alle supermarkten kunnen leggen en zorgen dat deze simpel te vervangen zijn door de gebruiker. Vroeger kon je van elke gsm de batterij simpel vervangen! Over wegwerpmentaliteit ja dat is inderdaad wel zo. Maar niet iedereen is zo. Over batterijen , ik heb nog steeds een s2 van Xiaomi , die nog steeds werkt met dezelfde batterij van bij de aankoop . Kinderen hebben er dagelijks uren op gespeeld. Simpele spelletjes.Deze s2 was super aan elke andere gsm. Glas was bijna onbreekbaar. je kon gewoon een grotere batterij er in steken , dan werd de gsm wel iets dikker. (die batterij heb ik nog steeds en doet het ook nog steeds. De aanschaf van de S2 was in 2013 gekocht in China, chinese versie maar wel werkbaar in België.Google enzo stond er niet op moest je wel apparte dingen voor downloaden om het te laten werken . Was ook niet echt moeilijk. Je kon ook er een andere rom opzetten als je wou. De camera was voor dien tijd niet echt goed , dat was toen bij de meeste camera's op een gsm slecht dus , tja. Voor de rest volgens mijn bescheiden mening de beste gsm die er was toen en ook de prijs was bescheiden.In dat zelfde jaar heb ik ook de Mipad2 via pre order aangschaft en die doet het ook nog steeds met dezelfde batterijen . Ook dagelijks uren gebruikt.
Zo'n gsm,s , smarthphones maken ze gewoon niet meer! Topkwaliteit! We zijn 2023 en bijna 2024 in maart 2024 is deze S2 - 11 jaar oud en werkt nog steeds met dezelfde batterij de Mipad 10 jaar oud en werkt nog steeds met dezelfde batterij. Ps, op beide is geen enkele kras en lijken splinternieuw. Ondanks meermaals gevallen enz! Conclusie Apple kan als ze willen gemakkelijk batterijen laten vervangen door de klanten zelf , kan ook de telefoon gemakkelijk waterdicht maken en meer. Apple is echter een bedrijf dat zoveel mogelijk winst wil maken zoals elk ander bedrijf wat te begrijpen is. Vandaar dat ze het beleid niet veranderen enkel en alleen onder druk en omdat er wetten worden gemaakt. Om af te ronden , ik heb nog een tweede smarthphone ook van Xiaomi , ondertussen al vier jaar oud doet het nog steeds prima. Is meer dan snel genoeg , foto's maakt hij prima voor deze phone.kan er alles meedoen . Ook prachtig glas ontwerp in prachtig groen.Het is geen Iphone ,Iphones zijn natuurlijk super goed. Dat is een feit .
choogen @Noam18 december 2023 16:25
Helemaal eens. Ik snap niet dat mensen €1400 voor een Apple topmodel neerleggen, terwijl ze verwachten er niet langer dan drie, vier jaar mee te doen. Na die tijd is de batterij op en die kan dan alleen door een officieel erkende Apple reparatiewerkplaats worden gerepareerd tegen een exorbitant bedrag.

De mensen die na vier jaar dan gewoon weer een nieuwe telefoon kopen (in plaats van te kiezen voor vervanging van de accu) maken daarbij overigens ook deel uit van het probleem (die wegwerpmentaliteit). Tegelijk wordt het de consument ook niet makkelijk gemaakt om die accu zelf te vervangen doordat de accu's bijv. niet voor consumenten te bestellen zijn en/of de accu's helemaal zitten vastgelijmd aan het frame.

De aangehaalde EU-wetgeving is broodnodig wat mij betreft om de industrie te dwingen de levensduur van mobiele telefoons te verlengen. Een langere supporttermijn voor het OS en de beveiligingsupdates zijn daarbij inderdaad ook van groot belang.
bzzzt
@choogen18 december 2023 21:51
Na die tijd is de batterij op en die kan dan alleen door een officieel erkende Apple reparatiewerkplaats worden gerepareerd tegen een exorbitant bedrag..
Ik snap dan weer niet dat mensen een kleine honderd euro voor een batterijvervangingsservice van een 1000 euro toestel “exorbitant” kunnen noemen. Misschien hooguit wat aan de prijs maar wel met een goede batterij en garantie dat je toestel na afloop van de service beurt nog werkt.
Bovendien kan je dat bij aanschaf al weten en is 4 jaar erg kort voor een batterij. Ik heb iPhones 6 jaar op de originele batterij zien doen, maar het ligt erg aan het gebruik.
ASS-Ware 18 december 2023 15:05
En in no-time je storage vol, dus als je dat van tevoren weet, dan koop je liever een exemplaar met meer opslag?
DaveFlash @ASS-Ware18 december 2023 15:20
dat dus. ik heb nog een 12 Pro Max, met 3x 12MP camera's, van 256 GB, ik hou er nu al serieus rekening mee dat, wanneer ik hem vervang, alle drie de camera's naar 48MP zijn opgewaardeerd, dus dan zal ik minimaal de 512GB uitvoering moeten kopen
Yzord @DaveFlash18 december 2023 15:51
Of je slaat je foto’s op op een andere opslagmedium en maakt de telefoon weer schoon. Dit doe ik elk jaar bij een nieuw device en bevalt me eigenlijk prima.
Jaapvaak @Yzord18 december 2023 15:57
Of je maakt gewoon niet 30 foto's van je terrasdag en 900 fotos van je vakantie waarvan je er maximaal 3 terugkijkt via je Instagram wall.
voxl_ @Jaapvaak18 december 2023 17:17
Oh ja want er zijn 0 andere redenen te bedenken om veel foto’s te maken… Waarom zijn er op deze site zo veel reacties als deze? Voelt als een diepe haat die een uitlaatklep zoekt. Altijd zo negatief. Om van te kotsen.
Jaapvaak @voxl_19 december 2023 11:47
Omdat dat in de meerderheid van de gevallen ook zo is. Zullen vast uitzonderingen zijn maar het vele geklaag komt vooral voort uit mensen die veel te veel onzinfoto's maken. Dit minderen is de makkelijkste en belangrijkste route naar minder opslagbehoefte dus minder datacenters -> een beter milieu.
Vind jouw reactie overigens net zoveel negativiteit uitstralen, zo niet meer.
iAR @Yzord18 december 2023 16:13
iCloud Photo Library?
En je hoeft natuurlijk ook geen kiekjes van 48 MP te maken...
bzzzt
@DaveFlash18 december 2023 16:07
Of je maakt je foto's op een wat lagere resolutie... toch niemand die het verschil ziet op een telefoonscherm tussen 12 of 48MP.
freaq @DaveFlash18 december 2023 16:08
1 by default slaat hij de foto’s op in 12mp nog steeds
2 by default gebruict het heic (high effficisncy image codec) welke inderdaad erg efficient is.
3 over een paar jaar is 512gb gewoon standaard
sebrassino @freaq18 december 2023 16:46
Denk je niet dat Apple die 256gbmelkkoe niet nog een paar jaar wilt uitmelken? Hoewel ze vast wel een keer gaan overstappen naar een iets hogere instapper is voor nu de geheugen "upgrade" natuurlijk bijzonder winstgevend.
m_snel @sebrassino18 december 2023 22:14
Lijkt me sterk, want dan wil iedereen minimaal 1 TB. Ik begon met 32 GB en tegenwoordig is het minimum van een top model al 256GB
Larssss @freaq18 december 2023 17:01
Dat over een paar jaar 512gb standaard is is wel wat overdreven, zeker ook omdat apple de optie heeft om alle fotos in de icloud op te slaan ipv lokaal. Daardoor reed ik het net met 64gb opslag op mijn iphone SE 2020, al was 128gb wel fijn geweest. 128gb / 256gb gaat wel meer de standaard worden, maar zolang cloud opslag zo goedkoop blijft zal 512gb niet de standaard worden voorlopig
himlims_ @ASS-Ware18 december 2023 15:08
nofi; koop sinds iphone 7 de versie met de kleinste lokale opslag (de goedkoopste versie)

en alle fotos gaan direct naar de icloud. aantal fotos >25.000 stk. Ik zie oprecht niet in waarom ik zoveel lokale opslag nodig zou hebben. Voor prijsverschil heb ik de aankomende 5-6jr icloud-storage
k995 @himlims_18 december 2023 15:43
100 euro verschil voor 128GB extra
250 euro voor 400 gb

icloud 200gb = 36 euro/jaar dus na 3 jaar duurder
2000 gb = 120 euro/jaar dus na 2 jaar duurder

5 a 10mb/foto dus neem 7.5mb

200gb = 26 666 foto's
400 gb = 53333 foto's
nms2003 @k99518 december 2023 16:16
Ik heb 1,2 TB aan eigen foto’s (70.000) en videos (5400). Die wil ik niet eens allemaal lokaal op m’n telefoon. 128 GB iPhone icm iCloud is voor 95% van de mensen voldoende en iCloud foto’s is voor 99% van de mensen aan te raden. Dan is er nog de 1% die liever z’n foto’s op de telefoon opslaat en dan syncht naar een NAS. Ook zij hebben beter niet een groot deel van de 128 GB in gebruik voor foto’s aangezien ze het risico lopen alles te verliezen sinds de laatste synch.

[Reactie gewijzigd door nms2003 op 22 juli 2024 13:20]

salutem @himlims_18 december 2023 15:20
Of je koopt een NAS.....
Gamebuster @salutem18 december 2023 15:39
Pfff je denkt toch niet dat Apple het makkelijk maakt om je fotos op een NAS te zetten?
RedPas @Gamebuster18 december 2023 15:42
Nope, per 1000 te downloaden.... Dit zo een keer of 24 gedaan, en tergend trage servers...
Gamebuster @RedPas18 december 2023 15:58
dat is als je ze download van icloud; kan je niet synchroniseren vanaf je ifoon direct naar je photos-app met de library op je NAS?
Donstil
@Gamebuster18 december 2023 16:16
dat is als je ze download van icloud; kan je niet synchroniseren vanaf je ifoon direct naar je photos-app met de library op je NAS?
Jawel hoor. Ik heb iCloud foto’s en Synology foto’s mobile naast elkaar draaien.

Voor de iCloud foto’s heb ik “optimaliseer iPhone-opslag” aanstaan maar dat maakt voor de Synology app niet uit. Op de achtergrond vind de download plaatst voor deze naar je nas geüpload wordt. Automatisch enz.
iAR @Gamebuster18 december 2023 16:15
Niet per se. Als je hebt bewerkt is het lastig, dan moet je foto's exporteren/renderen. Als je dat niet hebt gedaan, dan kun je ze plain exporteren.
Het zou toch wat zijn als Synology Photos eens zo geavanceerd werd dat hij je iCloud Bibliotheek zo kon importeren mét alle (!) meta data.
NIMIC @Gamebuster18 december 2023 15:51
Voor synology is daar gewoon een app voor.

Lees onderaan deze link over backup.
https://kb.synology.com/n...gyPhotos/iPhone?version=7
TMT @NIMIC18 december 2023 16:20
inderdaad superhandig en volautomatisch.
De QNAP die ik nu heb als vervanger van de Synology heeft dat ook.

En het beste voordeel: HEIC wordt zo automatisch omgezet naar JPEG !!
Dus minder storage nodig op de iphone en wel een universeel bestandsformaat eenmaal op de NAS
sebrassino @Gamebuster18 december 2023 16:49
En daarnaast zijn er heel veel gebruikers die het hebben en onderhouden van een Nas nooit kunnen en willen begrijpen.
Noresponse @ASS-Ware18 december 2023 15:11
12 MP (4x binding) Dit heeft mijn dochter ook op haar toestel van bijna 2 jaar oude xiaomi. Dit is geen nieuw, maar blijkbaar wel voor de iphone reeks.

[Reactie gewijzigd door Noresponse op 22 juli 2024 13:20]

Arrogant @MiesvanderLippe18 december 2023 16:13
Je bedoelt Pim Fortuyn.
livePulse 18 december 2023 15:54
Ultra groothoek van 48mp... voor mij gaat het niet om de pixel maar hoe groot is ultra groothoek? Ik heb een 10-22 van Canon, is dat ultra groothoek?
mr.loepie @livePulse18 december 2023 19:51
Dat is 16mm als je die op een crop toestel hebt (10 x 1.6 crop). En om antwoord te geven op je vraag, ja dat valt dan onder ultra groothoek. 24mm is groothoek.
Zelf gebruik ik 15mm op een FF toestel en dat is behoorlijk wijd.

[Reactie gewijzigd door mr.loepie op 22 juli 2024 13:20]

livePulse @mr.loepie19 december 2023 10:04
Bedankt, dat is duidelijk. Mijn 10-22 is ook behoorlijk groothoek, ook op FF, net geen fish-eye. 16mm is behoorlijk, goede optie voor me.
mr.loepie @livePulse19 december 2023 12:21
Het ligt eraan welke 10-22 je hebt maar die past normaal gesproken NIET op een FF camera. Past fysiek niet. MITS je hem op een RF toestel zet met een adapter. Maar dan gaat de camera automatisch in de crop mode.
livePulse @mr.loepie19 december 2023 14:25
Mijn oude 5D. Past prima, moet alleen rekening houden dat ik hem niet volledig indraai, maar daar heb ik wat voor geregeld. Heb er verder niets aan hoeven te sleutelen, ook geen adapter.
mr.loepie @livePulse19 december 2023 16:51
Oke, klopt indd dat ze op oudere toestellen passen.
drakiesoft 18 december 2023 15:08
48 mp door een plastic speldenknop lens. Succes!

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.